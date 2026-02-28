Kruži eksplicitni snimak na kome se navodno nalazi Dara Bubamara: Pjevačica se hitno oglasila i objasnila sve

Pjevačica je istakla da joj neko namješta aferu.

Izvor: Instagram/darabubamara_official

Pjevačica Dara Bubamara ponovo se našla na meti skandala. Posljednjih dana pojedinim profilima na društvenim mrežama, kao i po zatvorenim Vajber grupama, kruži eksplicitni snimak nage žene za koju pojedinci tvrde da je poznata pjevačica.

Sporni video brzo se proširio internetom, a uz njega se dijele i komentari u kojima se iznose tvrdnje da je na snimku upravo Dara. Ipak, muzička zvijezda je bila izričita u tvrdnji da s tim snimkom ona nema nikakve veze i da je riječ o pokušaju diskreditacije.

„Ovo nema veze sa mnom. Zloban narod. Ni moj lik, ništa, bože sačuvaj. Ja nemam takve snimke. Mogu da smještaju, ali to nema veze sa mnom. Ovo je druga žena skroz. Samo neka smještaju. Vidi se da nisam to ja. Smiješno mi je, zaista“, rekla je Dara.

Ona dodaje da je trenutno maksimalno posvećena poslu i porodici, te da nema vremena za, kako kaže, internet podmetačine.

„Radim punom parom, snimam ‘Zvezde Granda’, svaki slobodan trenutak koristim da budem sa sinom. Nemam vremena za gluposti. Moram da vidim ko ovo smješta i ko smije ovako da se igra s ljudima. Neko će morati da odgovara. Ja znam kome ću se obratiti“, poručila je ona i stavila svima do znanja da će preduzeti pravne korake.

Ovo nije prvi put da se javne ličnosti suočavaju s montažama i lažnim eksplicitnim sadržajem. S razvojem vještačke inteligencije i takozvane dip fejk tehnologije, manipulacija snimcima i fotografijama postala je učestalija, a stručnjaci upozoravaju da je često dovoljno svega nekoliko javno dostupnih fotografija da bi se napravila uvjerljiva montaža.

„Svako neka radi svoj posao. Ja znam ko sam, šta sam i kako živim. Istina uvijek izađe na vidjelo“, zaključila je pjevačica.