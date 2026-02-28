logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kruži eksplicitni snimak na kome se navodno nalazi Dara Bubamara: Pjevačica se hitno oglasila i objasnila sve

Kruži eksplicitni snimak na kome se navodno nalazi Dara Bubamara: Pjevačica se hitno oglasila i objasnila sve

Autor Ana Živančević
0

Pjevačica je istakla da joj neko namješta aferu.

Kruži eksplicitni snimak na kome se navodno nalazi Dara Bubamara: Pjevačica se hitno oglasila i obja Izvor: Instagram/darabubamara_official

Pjevačica Dara Bubamara ponovo se našla na meti skandala. Posljednjih dana pojedinim profilima na društvenim mrežama, kao i po zatvorenim Vajber grupama, kruži eksplicitni snimak nage žene za koju pojedinci tvrde da je poznata pjevačica.

Sporni video brzo se proširio internetom, a uz njega se dijele i komentari u kojima se iznose tvrdnje da je na snimku upravo Dara. Ipak, muzička zvijezda je bila izričita u tvrdnji da s tim snimkom ona nema nikakve veze i da je riječ o pokušaju diskreditacije.

„Ovo nema veze sa mnom. Zloban narod. Ni moj lik, ništa, bože sačuvaj. Ja nemam takve snimke. Mogu da smještaju, ali to nema veze sa mnom. Ovo je druga žena skroz. Samo neka smještaju. Vidi se da nisam to ja. Smiješno mi je, zaista“, rekla je Dara.

Ona dodaje da je trenutno maksimalno posvećena poslu i porodici, te da nema vremena za, kako kaže, internet podmetačine.

„Radim punom parom, snimam ‘Zvezde Granda’, svaki slobodan trenutak koristim da budem sa sinom. Nemam vremena za gluposti. Moram da vidim ko ovo smješta i ko smije ovako da se igra s ljudima. Neko će morati da odgovara. Ja znam kome ću se obratiti“, poručila je ona i stavila svima do znanja da će preduzeti pravne korake.

Ovo nije prvi put da se javne ličnosti suočavaju s montažama i lažnim eksplicitnim sadržajem. S razvojem vještačke inteligencije i takozvane dip fejk tehnologije, manipulacija snimcima i fotografijama postala je učestalija, a stručnjaci upozoravaju da je često dovoljno svega nekoliko javno dostupnih fotografija da bi se napravila uvjerljiva montaža.

„Svako neka radi svoj posao. Ja znam ko sam, šta sam i kako živim. Istina uvijek izađe na vidjelo“, zaključila je pjevačica.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Dara Bubamara eksplicitan video pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ