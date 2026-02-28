Promijenjen spomenik Saše Popovića: Suzana Jovanović imala samo jedan zahtjev, isplivali detalji

Udovica direktora "Granda" željela je da se promijene slova na spomeniku.

Izvor: Kurir/Jakov Milošević

Prvog marta navršava se tačno godinu dana od smrti Saše Popovića, a povodom toga porodica i prijatelji danas izlaze na Novo bežanijsko groblje kako bi obilježili godišnji pomen.

Dan pred odlazak na pomen njegovi najmiliji, udovica Suzana, ćerka Aleksandra, sin Danijel i trudna snaja Tijana dali su čitulju i istakli da vrijeme ne liječi njihove rane zbog njegovog odlaska.

„Godina dana bez tvog glasa, bez tvog smijeha i tvoje snage. Nedostaješ nam u svakom trenutku, u svakoj tišini, u svakom okupljanju. Vrijeme nije ublažilo tugu, samo je potvrdilo koliko je naša ljubav prema tebi vječna. Zauvijek si dio nas“, pisalo je u čitulji porodice Saše Popovića.

Inače, malo ko zna da je promijenjen prvobitni izgled Saletovog spomenika, podignutog nakon što se navršilo četrdeset dana od njegove smrti.

Udovica Popovića imala je jedan zahtjev nakon sahrane i postavljanja spomenika, a to je da se slova ispod Sašine fotografije promijene, što je i učinjeno. Umjesto onih koje smo imali prilike da vidimo na sahrani postavljena su nova, nešto veća.

Voditeljka Vesna Milanović, PR Granda i Popovićeva dugogodišnja bliska prijateljica, otkrila je šta se krije iza svega toga.

„Sve je u redu, samo se, po želji porodice, stavljaju nova slova“, rekla je ona tada.

Preminuo u Parizu

Podsećanja radi, Saša Popović, kreativni direktor Granda, preminuo je 1. marta nakon teške borbe sa kancerom u Parizu, gdje je bio okružen porodicom do poslednjeg trenutka.

Na terapije u Pariz odlazio je redovno u pratnji porodice. Iako su povremeno od strane njemu bliskih ljudi dolazile ohrabrujuće vijesti, stanje mu se pogoršalo poslednjih mjeseci, a terapija nije davala željeni efekat.