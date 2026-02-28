Crnogorski napadač postigao 107. gol za klub na startu nove sezone K Lige

Izvor: Incheon United FC

Počeo je šampionat Južne Koreje, a već u prvom kolu K Lige u centru pažnje našao se crnogorski reprezentativac Stefan Mugoša. Iskusni napadač bio je jedini strijelac za Inčon u porazu od Seula (2:1), potvrdivši još jednom svoj status klupske legende.

Inčon je na domaćem terenu poražen, a Mugoša je u 92. minutu iz penala zatresao mrežu i ublažio poraz. Prethodno su za Seul pogađali Song Min-Kju i Čo Jang-Vok.

Podgoričanin je ovim pogotkom stigao do 107. gola u dresu Inčona, kluba u koji je došao 2018. godine. Tokom godina izrastao je u jednog od najvažnijih igrača tima, a jedini prekid u njegovom boravku bila je sezona provedena u japanskom Kobeu.

Inčon je prošle sezone iz K Lige 2 izborio ekspresan povratak u elitni rang južnokorejskog fudbala, a Mugoša je i u novoj sezoni pokazao da će biti ključna figura u borbi za opstanak i što bolji plasman.



