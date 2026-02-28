Rale zaprosio Anu Nikolić u gaćama: Isplivao snimak vjeridbe, on pao na koljena, evo reakcije pjevačice

Kompozitor je usnimio vjeridbu koja se odigrala u njegovom stanu.

Izvor: Instagram/ananikolicofficial/screenshot

Kompozitor Goran Ratković Rale odlučio je da napravi veliki korak u vezi sa pjevačicom Anom Nikolić, sa kojom već duže vrijeme prolazi kroz uspone i padove. U intimnoj atmosferi svog doma, Rale je, obučen samo u donji veš, kleknuo pred Anu i postavio joj sudbonosno pitanje – da li želi da se uda za njega.

U emotivnom trenutku pao je na koljena pred njom, dok ga je Ana nježno ljubila. Potom je izvadio prsten i dodatno iznenadio pjevačicu. U jednom trenutku spustio je glavu na njena koljena dok je sjedjela u fotelji, a ona je zapjevala pjesmu koju je on pustio. Čitavu situaciju Rale je snimao kamerom.

„Je l’ to prsten?“, pitala je pjevačica.

Turbulentna veza

Podsjetimo, njihovu vezu od samog početka prati epitet turbulentne. U jednom periodu kompozitor je čak imao i zabranu prilaska pjevačici. Nakon toga su se mirili, pa ponovo razilazili, a detalji njihovog odnosa često su izazivali veliku pažnju javnosti. Goran Ratković Rale nedavno je prokomentarisao njihov odnos.

„Nikada se mi nijesmo posvađali da bismo se pomirili“, šokirao je izjavom najprije Rale, a potom je prokomentarisao njihove svađe, te kroz smijeh poručio:

„A to, pa to je bilo davno. Sada je sve u redu.“

Na pitanje da li će uskoro doći do dugo najavljivane svadbe, on nam je rekao:

"Lijepo nam je, hvala vam."