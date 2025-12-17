Dejan Vukićević više nije šef stručnog štaba Budućnosti, nakon što je Upravni odbor podgoričkog kluba prihvatio njegovu ostavku.

Izvor: MN Press

Novi, peti trener Budućnosti u aktuelnoj sezoni trebalo bi da bude imenovan uskoro. Kao kandidati se pominju Milija Savović i Aleksandar Nedović, a u priču se uključuje i mogući povratak Brnovića. Ipak, malo ko vjeruje da će bilo ko od njih ostati do kraja sezone.

Vukićević je klupu Budućnosti preuzeo sredinom septembra, a iza sebe je ostavio skor od pet pobjeda, tri remija i šest poraza. Ekipa je ispala iz Kupa, dok se na prvenstvenoj tabeli nalazi na sedmom mjestu od ukupno deset timova.

Njegov mandat obilježila je i odluka da se, nakon kratkog perioda, odrekne većeg broja iskusnih igrača i stranaca.

U tom trenutku se vjerovalo da je riječ o dugoročnijem planu, iako je potez izazvao dileme, ali je saradnja završena poslije dva i po mjeseca.