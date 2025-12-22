"Uživao sam u svakom danu rada i bio maksimalno posvećen da uradimo velike stvari."

Izvor: YouTube/CG Sport

Dejan Vukićević je zajedno sa pomoćnikom Draženom Milićem sporazumno raskinuo ugovor sa Fudbalskim klubom Budućnost. Vukićević je izrazio zahvalnost saradnicima, igračima, zaposlenima i navijačima, istakavši da je uživao u radu i bio posvećen klubu, iako specifičnosti trenutka nisu omogućile rezultate u skladu sa renomeom Budućnosti.

„Budućnosti želim brzu konsolidaciju na svim nivoima i povratak na staze uspjeha. Uživao sam u svakom danu rada i bio maksimalno posvećen da uradimo velike stvari. Nažalost, specifičnost momenta, preuzimanje tima usred sezone i nemogućnost da napravim selekciju igrača i pripremni perod utiicali su da rezulati ne budu na nivou renomea kluba. Zahvaljujem na šansi da budem na čelu stručnog štaba i podršci koju sam imao tokom rada. Hvala saradnicima iz trenerskog stafa, igračima, zaposlenima u klubu, a posebno navijačima čiju sam maksimalnu podršku imao od prvog sekunda mog angažmana u klubu do posljednje utakmice i skandiranja imena sa tribina, čime su jasno pokazali da cijene svaki moj trud i želju da iskrenim radom doprinesem uspjehu. Iskoristio bih priliku da nasljedniku na klupi poželim da napravi rezultat dostojan imena kluba i svima kojima je Budućnost u srcu čestitam nastupajuće praznike i želim ljepšu i uspješniju godinu“, izjavio je Vukićević.