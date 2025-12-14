„Jako sam ponosan i zahvalan. Zaista mi je zaigralo srce zbog podrške navijača. Koliko god je bilo problema, uživao sam u radu u Budućnosti. Svaki dolazak na trening mi je davao energiju, a igrači znaju koliko sam ulagao u svaki trenutak..“

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Tim Dejana Vukićevića poražen je u duelu sa Dečićem u Tuzima rezultatom 0:1, čime je Budućnost završila jesen na sedmom mjestu na tabeli. Utakmica protiv aktuelnog osvajača Kupa mogla je da ode na stranu plavih, ali je poraz stigao u posljednjim trenucima meča, ponovo nakon prekida.

„Mislim da u prvom poluvremenu ekipa nije izgledala kako treba. Sigurno postoji mnogo faktora koji utiču na to – mladi igrači, atmosfera na koju se nisu navikli, teška utakmica protiv jakog rivala i teren koji je zahtijevao maksimalnu koncentraciju. Na kraju nas je prekid koštao poraza, i nastavili smo seriju koja djeluje nestvarno: penal protiv Mladosti, aut protiv Bokelja, korner protiv Dečića. Sve je to fudbal. Bodovi su najvažniji, a mi ih nismo osvojili, što je frustrirajuće. Žao mi je jer je ovo bila prilika da popravimo prvi dio sezone. Očekuje nas teška pauza, ali radimo da se ovakva polusezona više ne ponovi“, rekao je Vukićević.

Nakon meča, razgovor igrača i stručnog štaba sa navijačima „Varvarima“ pokazao je podršku treneru.

„Jako sam ponosan i zahvalan. Zaista mi je zaigralo srce zbog podrške navijača. Koliko god je bilo problema, uživao sam u radu u Budućnosti. Svaki dolazak na trening mi je davao energiju, a igrači znaju koliko sam ulagao u svaki trenutak. Drago mi je što su navijači to prepoznali. Rekao sam im: 'Niste zaslužili sve ovo što vam se dešava'. Nadam se da je ovo samo korak nazad za dva naprijed i siguran sam da će se Budućnost brzo vratiti na staze koje joj pripadaju“, poručio je Dejan Vukićević.