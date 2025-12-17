Matvej Safonov je sjajnim odbranama u penal seriji postao heroj finala FIFA Interkontinentalnog kupa.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Pari sen Žermen osvojio je FIFA Interkontinentalni kup nakon što je savladao Flamengo nakon boljeg izvođenja penala. Poslije regularnog dijela bilo je 1:1, a ruski golman Matvej Safonov je heroj ove pobjede Parižana.

Već posle devet minuta Fabijan Ruiz je dao gol koji je poništen, a Kviča Kvarachelija je u 38. minutu pogodio za 1:0. Ipak Žoržinjo je sa penala izjednačio na 1:1 i otišlo se u produžetke, pa na penale. Tu je heroj postao ruski golman Matvej Safonov.

On je odbranio penale Pedru, Saulu i Leu Pereiri, a Rosi je svoj penal promašio. Zapravo su samo tri penala pogođena u cijeloj seriji. Za brazilski tim precizan je bio De La Kruz, a za Pari Sen Žermen pogodili su Vitinja i Mendeš.