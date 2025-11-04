Biser Pari Sen Žermena je zvanično najveći talenat na svijetu, jer je dobio priznanje "Zlatni dečko" italijanskog lista "Tutosport"

Izvor: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Fudbaler Pari Sen Žermena Dezire Due (20) dobitnik je nagrade "Zlatni dečko", koja se dodjeljuje najvećem talentu izboru italijanskog "Tutosporta". Ovaj izbor nije iznenadio bilo koga nakon njegove čudesne sezone 2024/25, u kojoj je dao 16 golova, uz 16 asistencija i naročito važno - uz osvojenu MVP nagradu finala Lige šampiona.

Kada je u minhenskom brodolomu Intera u maju postigao dva gola, cio svijet je vidio ne samo da je talenat, već i da je najbolji kada je to najvažnije. Ceremonija dodjele ovog prestižnog priznanja biće organizovana 1. decembra. Nagradu dodjeljuje "Tutosport", nakon glasanja u kojem učestvuje 50 fudbalskih novinara iz različitih krajeva Evrope.

Nagradu dobija najbolju igrač uzrasta do 21 godine, a prošle godine je laureat bio Lamin Jamal, drugi u izboru za Zlatnu loptu ove godine, iza Usmana Dembelea - Dueovog saigrača iz Par Sen Žermena, prvaka Lige šampiona. S obzirom na to da prema pravilima niko ne može osvojiti nagradu dva puta, Jamal je ove godine bio van konkurencije.

Kao nekad Mesi, Runi i Ageuro

Dezire Due je prestižnim priznanjem stao u niz velikih asova koji su na početku karijere dobili nagradu. Ovo su svi dobitnici nagrade "Zlatni dečko"