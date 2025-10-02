Pari Sen Žermen pobedio Barselonu na "Monžuiku", 2:1. Strelac gola odluke rezervista Gonsalo Ramoš, na perfektno dodavanje Ašrafa Hakimija.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Pari Sen Žermen je ugasio Barselonu u njenoj kući i pobijedio je 2:1. Luis Enrike, trener prvaka Evrope, demonstrirao je čas fudbala svom nekadašnjem klubu i učinio da njegov mladi tim šutne 16 puta ka golu domaćih, kao i to da čak sedam lopti ode u okvir gola Vojćeha Ščensnog.

Dvije su završile u mreži poljskog golmana - prvu je u 38. minutu poslao tinejdžer Parižana Seni Majulu (19), a drugu je u 90. minutu poslao sjajni centarfor Gonsalo Ramoš (24), koji je u ključnom trenutku iskoristio perfektnu asistenciju Ašrafa Hakimija sa desne strane i matirao domaće.

Trener Barselone Hansi Flik od besa je bacio flašicu sa vodom o tlo, ali bio je odraz nemoći na kraju večeri u kojoj je njegov tim bio nadjačan više nego nadigran i u kojoj mu je PSŽ sakrio loptu dok je ostajao bez snage, držeći je čak 65 odsto vremena u drugom poluvremenu.

U takvoj situaciji, Barselona je tri puta šutirala u okvir gola, a jedini put kada golman Ševalije i njegovi defanzivni nisu uspjeli da reaguju bio je onaj u 19. minutu - gol Ferana Toresa na savršeno precizno dodavanje preporođenog Engleza Markusa Rašforda. Ipak, bilo je to malo da padne moćni šampion Evrope. Iako je imao petoricu odsutnh igrača iz startne postave, uključujući i aktuelnog osvajača Zlatne lopte, Usmana Dembela. PSŽ je pokazao koliko je moćna mašinerija Luisa Enrikea i kada nema asova poput Dembela i Hviče Kvarachelije.

Lamin Jamal nije mogao protiv Portugalca

Isto tako, vidjelo se i da će tek oporavljenom superstaru Barselone Laminu Jamalu biti potrebno još vremena da uđe u ritam i da zaigra na svom nivou. Dok je meč na "Monžuiku" odmicao, bilo je očigledno da ostaje bez snage i da neće moći da pomogne do kraja ekipi u duelu protiv najjačeg tima u Evropi. Prije svega u duelima protiv Nuna Mendesa nije mogao da nađe rešenja, pa ni onda kada je ostajao u situacijama "jedan na jedan" protiv Portugalca. Na drugoj strani, Mendes je bio opasan i po gol domaćih i stvorio je prvi pogodak Pari Sen Žermena, sjurivši se kao tenk dijagonalnim trkom preko polovine Barse, kao dokaz koliko je moćan igrač. I koliko je moćan njegov tim.