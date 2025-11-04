Odigrano je još sedam mečeva četvrtog kola grupne faze Lige šampiona

Izvor: MN Press

Prve dvije utakmice četvrtog kola grupne faze Lige šampiona odigrane su u terminu od 18.45 - fudbaleri Arsenala pobijedili su u Pragu domaću Slaviju 3:0, dok je Napoli na svom terenu odigrao neriješeno 0:0 protiv Ajntrahta iz Frankfurta.

Bajern sa igračem manje srušio PSŽ

Fudbaleri Bajerna iz Minhena pobijedili su na gostovanju Pari Sen Žermen sa 2:1, u utakmici četvrtog kola ligaške faze Lige šampiona. Bajern je do vođstva došao u četvrtom minutu, kada se u strijelce upisao Luis Dijas. On je u kaznenom prostoru došao do odbijene lopte, nakon što je golman PSŽ-a Lukas Ševalije odbranio udarac Majklu Oliseu. Dijas je uputio šut, koji na gol-liniji nije uspio da zaustavi kapiten PSŽ-a Markinjos.

Priliku da izjednači domaći tim imao je u 22. minutu, ali je pogodak Usmana Dembelea poništen zbog ofsajda. Dembele je tri minuta kasnije napustio teren zbog povrede, a zamijenio ga je Li Kan In.

Bajern je povećao prednost u 32. minutu, a svoj drugi gol na meču postigao je Dijas. Kolumbijski fudbaler iskoristio je grešku Markinjosa, izašao sam pred gol domaćeg tima i bez većih problema poslao loptu u mrežu.

U završnici prvog poluvremena Dijas je u jednom od duela oborio Ašrafa Hakimija, posle čega je Marokanac morao da napusti teren zbog povrede koljena. Nakon gledanja VAR-a glavni sudija Mauricio Marijani pokazao je direktan crveni karton Dijasu u sedmom minutu nadoknade, pa je Bajern u drugo poluvreme ušao sa desetoricom na terenu.

PSŽ je smanjio rezultat u 74. minutu, a u strijelce se upisao Žoao Neveš. Portugalski fudbaler iskoristio je odličan centaršut Kan Ina i postigao svoj prvi ovosezonski gol u Ligi šampiona.

Bajern je vodeći tim Lige šampiona sa maksimalnih 12 bodova, dok je PSŽ treći sa devet bodova. U sledećem kolu Bajern gostuje Arsenalu, a PSŽ dočekuje Totenhem.

Vlahović donio bod Juventusu

Juventus i Sporting iz Lisabona su u Torinu odigrali neriješeno 1:1.

Vodeći gol za portugalski tim postigao je Maksimilijano Arauho, nakon što je u 12. minutu iskosa uputio precizan šut.

Izjednačujući gol za Juventus postigao je srpski fudbaler Dušan Vlahović u 34. minutu. Loptu je u prostor poslao Hefren Tiram, a Vlahović je zatim izašao sam pred golmana Ruija Silvu i savladao ga.

VLAHOVIĆ PONOVO STRELAC: Juve stiže do izjednačenja! / 11.04.2025. Izvor: YouTube/Arena sport TV

Vlahović je za Juventus igrao do 83. minuta, dok je Filip Kostić igrao za domaći tim od 72. minuta.

Sporting na 10. mjestu Lige šampiona ima sedam bodova, a Juventus na 23. poziciji ima tri boda. Naredni meč Sporting igra na svom terenu protiv Klub Briža, dok Juventus gostuje Bodo Glimtu.

Pobjeda Atletika u Ligi šampiona



Atletiko Madrid je na svom terenu savladao belgijski Union Sen Žiloa sa 3:1.

Španski tim poveo je pogotkom Hulijana Alvaresa u 39. minutu, dok je gol Antoana Grizmana u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena poništen zbog ofsajda. Atletiko je do drugog gola ipak došao u 72. minutu, kada se u strijelce upisao Konor Galaher, dok je jedini pogodak za goste postigao Ros Sajks u 80. minutu. Konačan rezultat postavio je Markos Ljorente u šestom minutu nadoknade.

Madridski tim na 14. mestu Lige šampiona ima šest bodova, dok je Union Sen Žiloa na 26. poziciji sa tri boda. U narednom kolu Atletiko Madrid dočekuje Inter, a Union Sen Žiloa gostuje Galatasaraju.

Podjela bodova u Atini

Olimpijakos i PSV su u Atini odigrali neriješeno 1:1. Grčki tim poveo je golom Želsona Martinsa u 17. minutu, da bi bod holandskoj ekipi donio Rikardo Pepi u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena.

PSV na 17. mjestu Lige šampiona ima pet bodova, a Olimpijakos je 31. sa dva boda. Sledeći meč u Ligi šampiona PSV igra na gostovanju protiv Liverpula, dok Olimpijakos dočekuje Real Madrid.

Liverpul pobijedio Real na Enfildu

Fudbaleri Liverpula pobijedili su na svom terenu Real Madrid 1:0, u utakmici četvrtog kola Lige šampiona. Jedini gol postigao je Aleksis Makalister u 61. minutu. Ekipe su se na Enfildu razigrale od sredine prvog poluvremena i pravile šanse.

U 29. minutu dogodila se sporna situacija, sudija Ištvan Kovač dosudio je jedanaesterac za Liverpul, pošto je posle šuta Dominika Soboslaja lopta pogodila u ruku Orelijena Čuamenija. VAR sudija ga je pozvao da pogleda snimak na monitoru pored terena, nakon čega je Kovač u 33. minutu promijenio odluku.

Fudbaler Liverpula Soboslaj imao je u prvom poluvremenu tri dobre šanse, ali je svaki put golman Tibo Kurtoa dobro odbranio. Dobru šansu Real je propustio u samoj završnici, kada je šutirao Džud Belingem, a golman Georgi Mamardašvili odbranio.

Drugo poluvreme počelo je šansama Liverpula posle kornera, pokušavali su glavom kapiten Virdžil van Dajk i Ugo Ekitike, ali je oba puta dobro intervenisao golman madridske ekipe. Posle toga u šansi je bio i Soboslaj, a domaći su poveli u 61. minutu golom Makalistera, koji je loptu glavom poslao u mrežu posle slobodnog udarca koji je izveo Soboslaj. Real se posle toga oslobodio pritiska imao je šansu kada je probao Kilijan Mbape, ali su se domaći dobro odbranili.

U poslednjih 10-ak minuta u igru je ušao fudbaler Reala Trent Aleksander-Arnold, koji je ovog ljeta iz Liverpula prešao u madridski klub i dobio je zvižduke na Enfildu. U samoj završici Liverpul je ponovo pred golom protivnika bio u dobrim šansama, prvo je pokušao Kodi Gakpo, a zatim i Mohamed Salah, ali je Kurtoa i te udarce odbranio.

Obije ekipe imaju po devet bodova, Real je peti, a Liverpul šesti na tabeli. U sledećem kolu Liverpul će 26. novembra dočekati PSV, a Real će u Grčkoj igrati protiv Olimpijakosa.

Poker Totenhema sa igračem manje

Fudbaleri Totenhema pobijedili su na svom terenu u Londonu Kopenhagen 4:0. Londonska ekipa povela je golom Brenana Džonsona u 19. minutu, a prednost je udvostručio Vilson Odober u 51. minutu. Treći gol postigao je Miki van de Ven u 64. minutu, a tri minuta kasnije strelac je bio i Žoao Palinja. U drugom minutu nadoknade vremena njihov saigrač Rišarlison promašio je jedanaesterac. Totenhem je od 57. minuta igrao sa desetoricom, nakon što je strijelac prvog gola Džonson dobio crveni karton zbog oštrog starta.

Posle dva uzastopna remija, Totenhem je ostvario drugu pobjedu i ima osam bodova na sedmom mjestu na tabeli. Kopenhagen je pretrpio treći uzastopni poraz i zauzima 33. mjesto sa jednim bodom. U petom kolu Totenhem će dočekati aktuelnog šampiona Pari Sen Žermen, a Kopenhagen će biti domaćin Kairatu.

Monako slavio u Norveškoj

Fudbaleri Monaka pobijedili su u Norveškoj domaći Bode Glimt 1:0. Pobjedonosni gol postigao je Folarin Balogan u 43. minutu. To je bio njegov treći gol u poslednjih šest utakmica u svim takmičenjima.

Monako je ostvario prvu pobjedu ove sezone u Ligi šampiona i ima pet bodova na 18. mjestu na tabeli. Bode Glimt je i dalje bez pobjede, zauzima 27. mjesto sa dva boda.

U sledećem kolu Monako će igrati na Kipru protiv Pafosa, a Bode Glimt će dočekati Juventus.