Enco Mareska mogao bi uskoro da dobije otkaz u Čelsiju zbog loših rezultata u poslednje vrijeme

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Enco Mareska (45) mogao bi da dobije otkaz u Čelsiju u narednom periodu. Njegov posao je u opasnosti zbog serije loših rezultata engleskog kluba. Ne zna za pobjedu u Premijer ligi još od 13. decembra i sada je klupa postala "užarena".

"Budućnost Enca Mareske je pod razmatranjem. Tenzija raste i sumnje su sve veće. Klub i menadžer prave procjenu poslednjih rezultata i cjelokupne situacije", poručio je pouzdani italijanski novinar Fabricio Romano.

⚠️ Enzo Maresca’s future under discussion at Chelsea, tense situation with doubts intensifying.



Club and manager assessing the recent results and general situation.



➕https://t.co/dMKvcIyO2lpic.twitter.com/zzrvGbPplc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)December 31, 2025

Uprkos slabijim rezultatima Čelsi je na petom mestu u Premijer ligi sa 30 bodova, 15 manje od gradskog rivala Arsenala. U Ligi šampiona je na 13. mjestu i male su šanse da će se nađi među osam i direktnom prolazu u osminu finala.