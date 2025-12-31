U Marićevoj vili spavale Kardašijanke, Kardi B i zvijezda "Stranger things": Suv luksuz na Karibima od 50 miliona $

Hrvatski tajkun ugostio je mnogobrojne zvijezde u svojoj vili

Izvor: Instagram/kimkardashian

Prje osam godina najmlađa članica porodice Kardašijan, Kajli Džener, provodila je vrijeme provodeći se u vili Lidija na karipskom ostrvu Turks i Kaikos. Upravo tada je šira hrvatska javnost saznala da je vlasnik te vile hrvatski preduzetnik Zlatko Marić, koji ju je nazvao po svojoj, sada već bivšoj, supruzi Lidiji.

Kako je u to vrijeme pisao portal 24 sata, Marić je na tom ostrvu posjedovao tri vile, od kojih je jedna bila procijenjena na 11 miliona kuna, dok je dnevni najam iznosio 66.000 kuna. S druge strane, Jutarnji list je u tekstu o Marićevoj ženidbi sa Kolumbijkom Valentinom Ečevari naveo da danas na Turksu i Kaikosu ima ukupno četiri vile.

Njegove najbliže komšije su glumac Brus Vilis, muzičar Kit Ričards kao i modna dizajnerka Dona Karan.

"Logično je da za vrijeme svog boravka na navedenom ostrvu njegujem dobrosusjedske odnose, bez obzira na to da li je riječ o javnim ličnostima ili ne", rekao je tada vlasnik Sokol Marić, koji se tamo oženio 40 godina mlađom Valentinom Ečevari, s kojom je prošlog mjeseca dobio ćerku.

Marić već dugi niz godina iznajmljuje svoje vile na Karibima.

"Navedene objekte na Karibima iznajmljujem posredstvom agencija, koje organizuju i kompletan servis vezan za boravak gostiju u njima", izjavio je tada.

Dodao je da je jedno od osnovnih načela turističkog poslovanja poštovanje privatnosti svakog gosta i da je na svakom gostu odluka da li će nešto objaviti na društvenim mrežama, što je tada učinila i najmlađa članica klana Kardašijan.

Tokom sedmodnevnog boravka Kajli i njeni gosti - među kojima su bili sestra Kendal, tadašnji dečko, reper Tajga, kao i prijateljice Hejli Boldvin i Bela Hadid boravili su i u vilama Perl Ist i Perl Vest.

Marićevi poznati gosti imali su na raspolaganju batlera i kuvara, privatnu plažu, teretanu, tursko kupatilo, finsku saunu, prostoriju za masaže, teniske terene, kao i dva privatna bazena sa veštačkim vodopadom.

Galeriju imanja pogledajte u nastavku:







(Story.hr / MONDO)