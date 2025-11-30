Jezero je savladalo Jedinstvo Francu u Bijelom Polju 1:0. Trenutak odluke dogodio se u 56. minutu, kada je Petar Bogdanović izbjegao ofsajd zamku i matirao Rijada Džafića.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

U MeridianBet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi danas će biti odigrane četiri utakmice 17. kola.

Nakon poraza u prethodnom kolu od Sutjeske (3:1) Dečić se vratio pobjedama u domaćem šampionatu, a danas je u Tuzima, nakon preokreta, savladao Arsenal 4:2. Bila je ovo prva pobjeda Dečića nad Tivćanima poslije pet mečeva, prenose Vijesti.

Arsenal je u Tuzima poveo 28. minutu, kada je gol iz penala postigao Zoran Mikijelj. Prethodno je golman domaće ekipe Danilo Radošević u kaznenom prostoru oborio Aleksandra Macanovića.

Dečić je do preokreta došao u finišu prvog poluvremena, u roku od tri minuta - u 39. je Ibrahima Endijaj zatresao mrežu nakon centaršuta Petra Sekulovića, a onda je gol postigao i Leon Ujkaj, na dodavanje Petra Pavlićevića.

U nastavku je u centru pažnje bio rezervista Trimror Selimi. U prvom napadu u drugom dijelu je povisio na 3:1, da bi u 61. minutu postigao još jedan gol.

Do kraja meča je Arsenal samo ublažio poraz, a gol je, nakon dobre akcije i asistencije Alekse Ćetkovića postigao Armin Bošnjak.

Ekipa iz Plava je upisala drugu pobjedu zaredom i stigla do važnih bodova, dok je Jedinstvo bez pobjede na devet posljednjih mečeva u ligi, a na posljednja četiri je izgubilo, pa je na posljednjem mjestu na tabeli.

Posljednju pobjedu ekipa iz Bijelog Polja je ostvarila 21. septembra kada je u gostima savladala upravo Jezero (2:1).

Od 15 časova na "DG areni" igraju Mladost Lob.Bet i Sutjeska, a kolo od 17 časova na "Topolici" zatvaraju Mornar i Petrovac.

Budućnost je juče pod Goricom izgubila od Bokelj SBBeta 1:0.

REZULTATI

15.00

Mladost Lob.bet - Sutjeska 1:2

Boris Kopitović 33, Andrija Ražnatović 51.

17.00

Mornar - Petrovac

Završeno

Dečić - Arsenal 4:2

Ibrahima Mame Endijaj 39, Leon Ujkaj 42, Trimror Selimi 46, 61 - Zoran Mikijelj iz penala u 28, Armin Bošnjak 69.

Jedinstvo Franca - Jezero 0:1

Petar Bogdanović 56.

Subota

Budućnost - Bokelj SBBet 0:1

Stefan Golubović 77.