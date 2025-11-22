Pet utakmica – pet pobjeda domaćih timova u 16. kolu Meridianbet Prve lige.

Izvor: FK Sutjeska

Nikšićani su do trijumfa došli nakon preokreta u drugom poluvremenu, pa su sa ovim trijumfom pobjegli najbližem pratiocu Mornaru na četiri boda.

Sutjeska je u derbiju nadigrala Dečić 3:1, iako su Tuzani prvi poveli kraj Bistrice preko Kajevića. U drugom poluvremenu je uslijedio preokret pogocima Golubovića, Kopitovića i Jukovića.

Budućnost je savladala Mornar 2:0 i prekinula mu seriju od 10 utakmica bez poraza u prvenstvu.

Sve je za Podgoričane bilo lakše od 3. minuta kada je Baošić dobio crveni karton, da bi u petom Bojović promašio penal prije nego je Vukanić u 34. donio prednost. U nastavku se upisao i Serikov pa je aktuelni šampion rutinski stigao do tri boda.

Ubjedljiv je bio Petrovac – deklasirao je Jedinstvo 4:0, uz het-trik Bašića koji je tresao mrežu u 2, 37. i 43. minutu. Upisao se i Carević…

Bitne trijumfe u borbi za opstanak su ostvarili Bokelj i Jezero.

Kotorani su savladali Arsenal 2:0 (strijelci Šahman i Koeljo), a Jezero je osvojilo tri boda protiv Mladosti – 1:0, presudio je pogodak Maksimovića.

SEMAFOR

Sutjeska – Dečić 3:1

Golubović 52, Kopitović 62, Juković 86 – Kajević 20

Budućnost – Mornar 2:0

Vukanić 34, Serikov 53.

Jezero – Mladost 1:0

Maksimović 50.

Bokelj – Arsenal 2:0

Šahman 23, Koeljo 26.

Petrovac – Jedinstvo 4:0

Bašić 2, 37, 43, Carević 68.