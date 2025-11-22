Bitne trijumfe u borbi za opstanak su ostvarili Bokelj i Jezero.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Budućnost je u derbiju savladala Mornar 2:0 i prekinula mu seriju od 10 utakmica bez poraza u prvenstvu.

Sve je za Podgoričane bilo lakše od 3. minuta kada je Baošić dobio crveni karton, da bi u petom Bojović promašio penal prije nego je Vukanić u 34. donio prednost. U nastavku se upisao i Serikov pa je aktuelni šampion rutinski stigao do tri boda.

Petrovac je prekinuo seriju od četiri meča bez pobjede i danas na Trening kampu FSCG savladao Jedinstvo Francu 4:0.

Kotorani su savladali Arsenal 2:0 (strijelci Šahman i Koeljo), a Jezero je osvojilo tri boda protiv Mladosti – 1:0, presudio je pogodak Maksimovića.

Od 18 sati se sastaju lider Sutjeska i Dečić.

16. kolo:

Budućnost – Mornar 2:0

Vukanić 34, Serikov 53.

Crveni karton: Baošić (Mornar).

Jezero – Mladost 1:0

Maksimović 50.

Bokelj – Arsenal 2:0

Šahman 23, Koeljo 26.

Petrovac – Jedinstvo 4:0

Bašić 2, 37, 43, Carević 68.

18.00

Sutjeska – Dečić