Bitne trijumfe u borbi za opstanak su ostvarili Bokelj i Jezero.
Budućnost je u derbiju savladala Mornar 2:0 i prekinula mu seriju od 10 utakmica bez poraza u prvenstvu.
Sve je za Podgoričane bilo lakše od 3. minuta kada je Baošić dobio crveni karton, da bi u petom Bojović promašio penal prije nego je Vukanić u 34. donio prednost. U nastavku se upisao i Serikov pa je aktuelni šampion rutinski stigao do tri boda.
Petrovac je prekinuo seriju od četiri meča bez pobjede i danas na Trening kampu FSCG savladao Jedinstvo Francu 4:0.
Kotorani su savladali Arsenal 2:0 (strijelci Šahman i Koeljo), a Jezero je osvojilo tri boda protiv Mladosti – 1:0, presudio je pogodak Maksimovića.
Od 18 sati se sastaju lider Sutjeska i Dečić.
16. kolo:
Budućnost – Mornar 2:0
Vukanić 34, Serikov 53.
Crveni karton: Baošić (Mornar).
Jezero – Mladost 1:0
Maksimović 50.
Bokelj – Arsenal 2:0
Šahman 23, Koeljo 26.
Petrovac – Jedinstvo 4:0
Bašić 2, 37, 43, Carević 68.
18.00
Sutjeska – Dečić