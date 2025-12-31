Miloš Biković pokazao sina i suprugu, pa im se obratio emotivnim riječima: "Ovo su kadrovi iz filma mog života"

Miloš Biković podelio je fotografije sa sinom Vasilijem i suprugom Ivanom.

Glumac Miloš Biković rijetko dijeli detalje iz privatnog života, ali za kraj godine odlučio je da obraduje svoje pratioce i podijeli nikad viđene fotografije.

Na Instagramu je objavio emotivne porodične trenutke sa suprugom Ivanom i sinom Vasilijem, pokazujući da i pored javnog života cijeni intimu i porodične vrijednosti.

Pogledajte fotografije Miloša Bikovića:

Fotografije pokazuju naslednika sa raznih putovanja, iz crkve, spontane trenutke sa suprugom, ali i scene sa snimanja, dajući uvid u različite aspekte svog svakodnevnog života.

On je uz ovu objavu čestitao Novu godinu svojim pratiocima na pomenutoj društvenoj mreži.

"Ovo su stop-kadrovi iz filma mog života. Najvažniji materijal se montira ekskluzivno za arhive srca. I tamo se čuva. Neka vaša sledeća godina bude ispunjena onim sto čuvate u srcu. A ja vam želim ono što je dobro i svjetlo i na spasenje. Srećna vam Nova godina. Vaš M", poručio je glumac.

Podsjetimo, Biković je jednom prilikom govorio o životu koji se promenio otkako je osnovao porodicu.

"Kada dobijete dijete i kada držite taj mali život u rukama, tu malu mrvu života u rukama, ne postoji nijedan projekat koji bi vam doneo više sreće. Život se u nekom poslovnom smislu nastavlja, ja ću nastaviti da snimam, ali ne postoji ništa što može da se poredi sa onim što mi se desilo 9. januara", rekao je Biković.

"Ne znam da li iko može da bude spreman za neprospavane noći, ali svakako ću morati da se adaptiram. Život se mijenja rođenjem djeteta i to niko ne zna dok se ne desi. Logično je da se mjienjaju i prioriteti. Ali i to su slatke muke", poručio je glumac.

