Uhapšen vozač koji je osumnjičen da je pregazio dvije žene u Velikoj Moštanici.

Izvor: YouTube/screenshot

Prema saznanjima "Blica", uhapšen je muškarac N.T. (66) koji je osumnjičen da je večeras pregazio dvije žene u Velikoj Moštanici kod Beograda. On se sumnjiči da je večeras automobilom marke "Volvo" usmrtio ženu (45) koja se kretala kao pješak, dok je drugoj ženi nanio teške povrede.

Povrijeđenoj ženi se ukazuje ljekarska pomoć. Prema prvim informacijama pomenutog lista, uhapšeni N.T. je u trenutku nesreće imao 1,19 promila alkohola u krvi.

Da podsjetimo, jedna žena je od siline udarca završila u kanalu. Ona je nažalost na licu mjesta preminula.

(Blic/MONDO)