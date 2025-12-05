Vladan Milojević vratio je Nemanju Radonjića u tim nakon što ga je Crvena zvezda suspendovala.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Nemanja Radonjić bio je suspendovan zbog nediscipline, ali je odlukom trenera Vladana Milojevića vraćen u prvi tim pred meč sa Čukaričkim. Radonjić je i zaigrao u pobjedi od 3:0, ušao je u drugom poluvremenu i ostavio solidan utisak, a do sada nismo čuli ni zašto je prvobitno bio izbačen iz prvog tima.

"Nemam šta novo da vam kažem. Pričam mnogo sa njim, njegov talenat je potreban ekipi. Vidite u kakvoj smo situaciji, sve ostalo je na njemu. Nisam ja neko ko će da dugo pamtiti. Ponašam se kao da sam mu roditelj. Gledam ih kao djecu, svako ima pravo da pogriješi. Bitno je da on to shvati. Nadam se, stvarno se nadam da je on to shvatio. Kroz neki razgovor sam uvidio da će Nemanja uspjeti da nam pomogne", rekao je Milojević, prenosi "Mozzart Sport".

To znači i da će Radonjić biti u sastavu za vikend, za meč protiv Vojvodine, a potom i za naredni četvrtak kada Zvezda gostuje Šturmu iz Graca u jednoj od najvažnijih utakmica ligaške faze Lige Evrope.

Fokus je pak na prvenstvo gdje je Zvezda sad izbila na prvo mjesto: "Lijepo je kada ste prvi, nema šta. Danas nam je cilj bio da pružimo dobru igru, ali videli ste. Kao protiv OFK Beograda, imamo to što imamo. Pokušavamo da vratimo što više igrača, pokušavamo da ih razigravamo. Vjerujte mi, boli me glava više. I ja sam sluđen, kakve mi to greške pravimo. Danas smo imali isključenje Teba. Ne možete da dozvolite da dobijete crveni karton u 90. minutu, mada nisam dobro vidio situaciju", kazao je Milojević.

Problem za Milojevića je što stalno mora da "miksuje" i da isprobava nove formacije, sisteme, same igrače u okviru njih, tako da nema odgovarajućeg ritma za njegov tim.

"Kao da ne mogu da uhvatim hemiju između njih. Probamo sa svim nekim kombinacijama. Rotiramo, radimo, i hajde izguraćemo nekako. Imamo ispred sebe još četiri bitne utakmice. Postoje stvari za zabrinutost, ali šta je - tu je. Problem je što tokom pripremnog perioda uigravate određene sisteme i automatizme...Sve to pada u vodu kada ostane bez jednog ili dvojice igrača. Nemamo mnogo vremena. Fokusirani smo na video analize i oporavak. Sada je četvrtak veče, već u nedelju nas čeka novi derbi. Velika je potrošnja, pa ćemo da vidmo šta ćemo posle", rekao je on.