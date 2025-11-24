Nemanja Radonjić se javio posle informacija da je odstranjen iz tima Zvezde i na Instagramu je napisao da je povrijeđen i da zato ne igra.

Izvor: MN Press

Nemanja Radonjić oglasio se na društvenim mrežama. Tokom dana pojavila se informacija da je sklonjen iz tima Crvene zvezde, ali on tvrdi da je istina potpuno drugačija i da to nije istina. Navodi da je u pitanju nešto drugo.

"Jedina prava istina", napisao je Radonjić ispod informacije koju je prenio portal "Butasport" da je Nemanja povrijeđen i da je to razlog što neće igrati protiv FCSB-a (bivša Steauua) u narednom kolu Lige Evrope.

Taj meč je na programu u četvrtak 27. novembra u 21 čas na "Marakani" i Zvezda će pokušati da upiše drugu pobjedu u takmičenju i da zadrži šanse za prolaz u narednu fazu.