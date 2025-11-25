Naime - sjajni fudbaler nije izvršavao profesionalne obaveze, uz izgovore da je povrijeđen.

Izvor: MN Press

Zašto je Zvezda suspendovala Nemanju Radonjića? Razlogi su gotovo nevjerovatni za jednog profesionalnog fudbalera... Naime, Radonjić nije izvršavao svoje obaveza prema kluba, a tu mislimo prije svega na - treninge.

On je prijavljivao povrede zbog kojih nije mogao da trenira (poput: primicača i sl.), a sve to je uzelo maha i klub nije želio da trpi takvo ponašanje.

Niko nije iznad Crvene zvezde, ma kako se zvao. Nemanja Radonjić će zbog toga teško ponovo dobiti šansu u crveno-bijelom taboru, jer je kap prelila čašu. Vjerovatno ga već ove zime čeka odlazak iz Ljutice Bogdana.

Hronologija

Kurir podsjeća, juče je kao grom iz vedra neba odjkeknula vijest da je Crvena zvezda riješila da suspenduje Nemanju Radonjića koji će biti izbačen iz prvog tima na neodređeno.

Šokantna vijest stigla je sa Marakane svega nekoliko dana pred susret sa ekipom FCSB u okviru Lige Evrope, a posle poraza od Javora u Ivanjici.

Nekoliko sati nakon toga, oglasio se i fudbaler putem Instagrama, pa je podijelio objavu portala "Butasport" na kojoj piše da zbog povrede neće igrati protiv FCSB u petom kolu Lige Evrope, uz sledeću poruku:

,,Jedina prava istina", napisao je Radonjić.

Uz njega je i u ovim teškim trenucima karijere, njegova djevojka Isidora Kadijević.

