Izvor: Profimedia

Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija sazvao je hitnu sjednicu kako bi raspravljao o odluci Izraela da prizna nezavisnost Somalilenda, prenosi danas Tajms of Israel. Očekuje se da će članice Saveta oštro kritikovati potez Jerusalima, koji je formalno priznao samoproglašenu republiku samo nekoliko dana pre nego što Somalija preuzima predsedavanje Savetom bezbednosti UN.

Izraelski ambasador pri UN, Deni Danon, poručio je da će Izrael nastaviti da deluje odgovorno i da će sarađivati sa partnerima koji doprinose stabilnosti u regionu. „Nastavićemo da sarađujemo sa partnerima koji doprinose regionalnoj stabilnosti“, rekao je Danon.

Somalilend se otcijepio od Somalije 1991. godine nakon brutalnog građanskog rata, ali do danas nije dobio međunarodno priznanje nijedne države članice UN. Iako funkcioniše kao samostalna administrativna jedinica sa sopstvenom valutom, zastavom i parlamentom, istočne teritorije Somalilenda ostaju sporne.

Somalija je u zvaničnom saopštenju pozvala Izrael da povuče priznanje i osudila potez kao čin „agresije koji nikada neće biti tolerisan“.

Izrael, time, postaje prva država koja je formalno priznala Somalilend kao nezavisnu i suverenu državu, čime se stavlja pod posebnu pažnju međunarodne zajednice i izaziva diplomatsku napetost u regionu.