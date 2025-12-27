Dvoje supružnika, poznati kruševački ljekar D. V. i njegova supruga, pronađeni su jutros mrtvi u svom stanu u Kruševcu. Kako se saznaje, sumnja se da je ovo dvostruko ubistvo počinio njihov sin A.V. (36), koji je nakon svirepog zločina izvršio samoubistvo.

Izvor: društvene mreže

Ovo stravično ubistvo potreslo je cijeli komšiluk, a za ubijenog lekara svi imaju samo riječi hvale.

Prema najnovijim saznanjima, prizor koji su zatekli nadležni u Kruševcu bio je toliko strašan da je šokirao i najiskusnije istražitelje.

Kako navode mediji, pošto niko nije otvarao vrata stana u kojem se zločin dogodio, na lice mjesta izašli su vatrogasci koji su bili prinuđeni da provale unutra.

Ulaskom u prostorije, zatekli su scenu nalik onima iz horor filmova – unutrašnjost stana bila je potpuno prekrivena krvlju.

Povrede na tijelima ubijenih roditelja i tragovi u stanu ukazuju da se u četiri zida odvijala prava drama. Sumnja se da su nesrećni otac i majka pokušali da pobjegnu od pomahnitalog sina, ali ih je sustigao i zverski izbo nožem po cijelom tijelu. Broj i težina povreda ukazuju na nevjerovatnu svirepost napadača.

Ono što dodatno zbunjuje istražitelje i javnost jeste činjenica da muškarac koji je počinio ovaj masakr nije bio evidentiran ni u policijskim ni u medicinskim evidencijama. Nije bilo ranijih prijava za nasilje, niti je bilo poznato da je imao psihičke probleme koji bi naslutili ovakvu tragediju.

Nakon što je, kako se sumnja, usmrtio roditelje, muškarac je otvorio prozor i skočio sa sedmog sprata zgrade direktno na pločnik. Pad sa te visine bio je fatalan, a ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt na licu mjesta.

Policija je završila uviđaj, a pronađeni nož, kojim je počinjen masakr, poslat je na dalju analizu. Kruševac je zanijemio pred činjenicom da je neko bez ikakvog kriminalnog dosijea bio spreman na ovakav „krvavi pir“.