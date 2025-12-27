Brazilsko ratno vazduhoplovstvo pokrenulo je istragu o uzroku nesreće.

Pilot ultralakog aviona koji je nosio reklamni baner poginuo je kada se avion kojim je upravljao srušio u more kod plaže Kopakabana u Riju de Žaneiru, saopštile su lokalne vlasti.

Tijelo pilota poslato je u kancelariju medicinskog vještaka radi identifikacije, prenosi AP. Spasilački timovi vatrogasne službe pretražuju Atlantski okean koristeći skutere na vodi, čamce na naduvavanje, ronioce, vazdušnu podršku, kao i sonarnu opremu kako bi locirali eventualne dodatne žrtve i ostatke aviona.

Snimci sigurnosnih kamera prikazuju trenutak kada se avion nosom zariva u vodu blizu plaže, oko 12:30 sati po lokalnom vremenu.

Brazilsko ratno vazduhoplovstvo pokrenulo je istragu o uzroku nesreće. Avion, tipa Cessna 170 A, bio je u vlasništvu reklamne kompanije.