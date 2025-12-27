Crvena zvezda deklasirala Cedevita Olimpiju pobjedom od 20 poena razlike u Pioniru. Bez Mekintajera i Nvore u sastavu, a sa klincima Ognjenom Simjonovskim i Aleksejem Nedeljkovićem

Crvena zvezda je u poslednjem meču 2025. godine lako savladala Cedevita Olimpiju, 97:77. Tim Saše Obradovića predvođen Čimom Monekeom (17 poena), Ebukom Izunduom (13), Domantasom Motiejunasom (12) i Devonteom Grejemom (10) ostvario je skor 7-3 u Jadranskoj ligi i završava godinu na trećem mestu Grupe B, iza Budućnosti i Cedevita Olimpije (9-2).

Trener Obradović odmorio je Kodija Milera-Mekintajera i Džordana Nvoru, a priliku su dobili kadet Ognjen Simjanovski i junior Aleksej Nedeljković, koji su postigli poslednje poene i oduševili publiku u dvorani "Aleksandar Nikolić".

Zvezdini veterani su dobili odmor i ravnomerno su raspodelili minutažu: Nikola Kalinić 17 minuta (4 poena), Džered Batler 19 (5 poena), a Devonte Grejem 14 minuta i 10 poena.

U Cedevita Olimpiji, izuzev početnog vođstva 5:0, nisu mogli da pariraju domaćinu. Najefikasniji je bio plejmejker Aleksej Nikolić sa 16 poena, dok je Vilijam Mekner dodao 10.