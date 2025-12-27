Ukrajinski lider je naglasio da je najnoviji napad Moskve direktan odgovor na mirovne inicijative Ukrajine i potvrđuje Putinovu nespremnost da okonča sukob.

Izvor: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE / IMAGO STOCK&PEOPLE / PROFIMEDIA

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina želi mir, ali da kontinuirani napadi Rusije pokazuju da ruski predsjednik Vladimir Putin želi nastavak rata.

„Želimo mir, a on je čovjek rata, ali se plaši da o tome javno govori. Istovremeno, vidimo ove korake“, rekao je Zelenski tokom sastanka sa kanadskim premijerom Markom Karnijem u Halifaksu.

Ukrajinski lider je naglasio da je najnoviji napad Moskve direktan odgovor na mirovne inicijative Ukrajine i potvrđuje Putinovu nespremnost da okonča sukob. „Ovaj napad ponovo pokazuje da Rusija ne želi mir. Moramo da zaustavimo ovaj rat po svaku cijenu. Potreban nam je pritisak na Rusiju i dovoljno snažna podrška Ukrajini“, dodao je Zelenski.

Zelenski je istakao da, uprkos nekim pozitivnim diplomatkim koracima, Ukrajina ne može smanjiti svoje odbrambene kapacitete. „Ne možemo živjeti u iluziji da nam diplomatski napredak omogućava slabiju odbranu prema Rusiji. To ne funkcioniše“, poručio je ukrajinski predsjednik.

Tokom sastanka zahvalio se kanadskom premijeru, podsjećajući da će uskoro uslijediti telefonski razgovor sa evropskim partnerima, a da će u nedjelju imati važan sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom.

Kanadski premijer Mark Karni najavio je dodatnu ekonomsku pomoć Ukrajini, naglašavajući da pod vođstvom Zelenskog postoje uslovi za pravedan i trajni mir, ali da je za to potrebna spremnost Rusije.

Zelenski se trenutno nalazi u Kanadi na putu ka SAD, gdje će učestvovati u razgovorima o mirovnim inicijativama.