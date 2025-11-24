Krilni napadač Crvene zvezde Nemanja Radonjić odstranjen iz tima, a razlog su loša forma i ponašanje tokom sezone.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Crvena zvezda odlučio je da Nemanju Radonjića, krilnog napadača i reprezentativca Srbije, odstrani iz tima.Vijest o kazni za jednog od najboljih fudbalera crveno-bijelih stiže samo dan nakon bolnog poraza od Javora u Ivanjici, ali i tri dana pred veoma važan evropski meč protiv rumunskog FCSB u Ligi Evrope.

Kako prenosi portal "Telegraf", nezadovoljstvo čelnika kluba igrama i ponašanjem Nemanje Radonjića dugo je tinjalo, a onda su riješili da presijeku i odstrane ga iz prvog tima. Radonjić će u narednom periodu trenirati individualno, što mu nije strano. Slična situacija Radonjiću se dogodila prije godinu dana, kada je saopšteno da Vladan Milojević ne računa na njega za gostovanje u Bernu protiv Jang bojsa. Crveno-bijeli su pobijedili na tom meču (1:0), a Radonjić je ubrzo povratio povjerenje i počeo da igra za Zvezdu.

Ovog puta situacija je nešto komplikovanija. Nemanja Radonjić je nedavno igrao za reprezentaciju Srbije, u novembarskom FIFA prozoru, a zatim je nastupio i za Zvezdu u Kupu Srbije protiv Slovena u Rumi. Tamo je čak bio strijelac prvog gola, koji je crveno-bijelima trasio put do pobjede. Zbog lakše povrijede Radonjić je propustio gostovanje u Ivanjici, a neće ga na terenu biti ni u narednom periodu - vidjećemo koliko dugo.

Tokom aktuelne sezone Nemanja Radonjić nastupio je na 17 utakmica Crvene zvezde i obilježio ih sa tri gola. Bio je junak pobjede nad Partizanom, pošto je postigao drugi gol na meču i tako potvrdio prednost Zvezde na terenu najvećeg rivala. U cjelokupnoj karijeri Nemanja Radonjić ima 92 zvanična meča, 23 gola i 13 asistencija u dresu Crvene zvezde.