Prijetio je iz kontanapada nakon tri izmjene koje je u nastavku napravio trener Vladimir Savićević, a momenat odluke je viđen u 77. minutu.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Budućnost je stala poslije dvije vezane pobjede i izgubila u posljednjoj utakmici na svom terenu u 2025. godini.

Aktuelnog šampiona je srušio Bokelj SBBet koji je strpljivo čekao šansu pod Goricom i dočekao je iz prekida dvadesetak minuta prije kraja.

Bio je to "ostrvski" gol kada je Stefan Vico sa dvadesetak metara iz auta poslao loptu u kazneni prostor, Drago Bumbar je glavom sproveo ka drugoj stativi gdje je dočekao Stefan Golubović.

Napadaču Kotorana je ostao najlakši i najslađi dio posla - da matira Milana Mijatovića iz peterca.

"Plavi" su prije toga bili bliži vođstvu, a najbolju šansu je imao Milan Vušurović početkom drugog dijela kada ga je zaustavio golman Bokelja Stefan Spasojević.

Mogao je potom do pogotka i Marko Miličković od kojeg se u gužvi odbila lopta i okrznula stativu, ali je i Bokelj imao svoje trenutke.

Prvo je Marko Čavor sjajno šutirao iskosa sa lijeve strane, kada se istakao Mijatović, ali je samo poslao loptu u aut iz kojeg je Bokelj stigao do pogotka vrijednog velika tri boda u borbi za opstanak.

Mogao je Bokelj i do 2:0 u 96. minutu kada je Velizar Janketić sa preko 30 metara pokušao da lobuje Mijatovića, ali je doskorašnji čuvar mreže naše reprezentacije maestralno reagovao.