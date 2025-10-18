Nakon dvonedjeljne pauze, nastavlja se takmičenje u Meridianbet 1. CFL – današnje 12. kolo donosi nekoliko duela

Derbi kola igra se u Petrovcu, gdje će domaćin na stadionu „Mitar Mićo Goliš“ dočekati Sutjesku. Oba tima ulaze u meč s visokim ambicijama – Petrovac želi da ostane pri vrhu tabele, dok Nikšićani, nakon promjene trenera, traže povratak na pobjednički kurs.

Lider šampionata, Dečić, gostuje Mornaru u Baru, gdje ih čeka težak zadatak. Barani su u odličnoj formi otkako ih vodi Vesko Stešević, pa se na „Topolici“ očekuje neizvjestan duel.

Budućnost dočekuje Arsenal u Podgorici. „Plavi" su favoriti, ali Tivćani su u prvom dijelu savladali Podgoričane i pokušaće to da ponove.





Raspored utakmica – 12. kolo „Meridianbet“ 1. CFL:

15:00 – Bokelj – Jezero

16:30 – Jedinstvo Franca – OFK Mladost Lob.bet

17:00 – Petrovac – Sutjeska

18:00 – Budućnost – Arsenal

18:00 – Mornar – Dečić




