Kiša je napravila probleme na našim terenima, pa je odigrano nepotpuno 13. kolo Meridianbet Prve fudbalske lige.

Izvor: FK Sutjeska

U okviru 13. kola Meridianbet Prve fudbalske lige Crne Gore (CFL), Sutjeska je savladala Jezero rezultatom 1:0 i preuzela prvo mjesto na tabeli. Jedini gol postigao je Damjanović u 47. minutu na stadionu kraj Bistrice.

U Bijelom Polju, Jedinstvo i Bokelj podijelili su bodove – bilo je 0:0. Mečevi Dečić – Budućnost i Arsenal – Petrovac odgođeni su zbog obilnih padavina, a derbi u Tuzima zakazan je za srijedu, 29. oktobra.

Meč Mladost – Mornar, koji je počeo u 18:00, završen je rezultatom 1:3, čime je kompletirano 13. kolo CFL-a.

Sa ovom pobjedom, Sutjeska ima tri boda više od Dečića i četiri više od Budućnosti, uz utakmicu više.

Rezultati 13. kola:

Sutjeska – Jezero 1:0 (Damjanović 47′)

Jedinstvo – Bokelj 0:0

Mladost – Mornar 1:3 ( Denković 28' , Dašić 35' , Sekulić 74' )

Dečić – Budućnost (odgođeno)

Arsenal – Petrovac (odgođeno)





