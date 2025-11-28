“Plavo-bijeli” nakon dva vezana trijumfa i četvrte pobjede u posljednjih pet utakmica vjeruje u novi uspjeh, dok “bokelji” nakon povratka u život i pobjede nad Arsenalom u prethodnom kolu takođe žele dobar rezultat…

Izvor: MONDO/Balša Janković

Budućnost sjutra (subota, 29. novembar), u 17. kolu domaćeg šampionata, dočekuje Bokelj na Gradskom stadionu u Podgorici – utakmica počinje u 15 sati, a ulaz na podgoričku arenu je besplatan.

“Plavo-bijeli” nakon dva vezana trijumfa i četvrte pobjede u posljednjih pet utakmica vjeruje u novi uspjeh, dok “bokelji” nakon povratka u život i pobjede nad Arsenalom u prethodnom kolu takođe žele dobar rezultat…

Krilni napadač Ivan Bojović, koji je prethodne nedjelje pod Goricom u trijumfu nad Mornarom (2:0) promašio penal, ali i odlično asistirao pri vođstvu od 1:0, najavio je utakmicu.

“Ne očekuje nas laka utakmica, dobili su zadnju utakmicu i dolaze puni samopouzdanja. Nemaju šta da izgube, dolaze u goste najvećem klubu u Crnoj Gori. Ipak, ko god dođe ovdje mi se pitamo i da ako budemo imali pravi pristup mislim da pobjeda neće doći u pitanje“, rekao je Bojović.

Bojović očekuje fizički tešku utakmicu, prenosi CdM.

“Oni imaju par dobrih individualaca, ali ih krasi zajedništvo i ići će preko svojih granica. Biće fizički teška utakmica, ali ako budemo pravi što ne sumnjam da ćemo biti uzećemo tri boda. Krasi nas visoki presing i napadačka igra, ako što prije otvorimo protivnika, utakmica će biti lakša“, zaključio je ofanzivac Podgoričana.