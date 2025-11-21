Šef stručnog štaba Dejan Vukićević neće moći da računa na najjači sastav jer kartone ima Petar Vuković.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Fudbaleri Budućnosti dočekaće Mornar u derbiju 16. kola domaćeg šampionata, okršaj je sjutra od 14 sati pod Goricom.

Budućnost nakon reprezentativne pauze i važne pobjede u Bijelom Polju, dočekuje Mornar u dobroj atmosferi, sa posebnim ohrabrenjem što je doprinos mlađih fudbalera, koji su unijeli novu energiju, sve veći.

Šef stručnog štaba Dejan Vukićević neće moći da računa na najjači sastav jer kartone ima Petar Vuković.

A Mornar u Podgoricu stiže u izvanrednom ritmu, Barani su u posljednjih deset utakmica ostali neporaženi, upisavši šest pobjeda i četiri remija, pa duel pod Goricom predstavlja najzanimljiviji meč 16. kola, prenosi CdM.

“Plavo-bijeli” žele da iskoriste domaći teren, potvrde napredak u igri i zadrži priključak u vrhu tabele, a o očekivanjima je pričao Milan Vušurović, koji se ljetos vratio u Budućnost upravo iz Mornara.

“Pričamo o ekipi koja ima najbolji kontinuitet u ligi. Ekipa koju izuzetno dobro poznajem i cijenim. Očekujem izuzetno težak meč, ali što drugo da kažem bez da idemo na pobjedu Pod Goricom, to ne dolazi u pitanje. Hoće li nam biti težak zadatak, svakako hoće, ali neka prekretnica za sezonu je sjutrašnji meč. Ne sumnjam da će biti izuzetno motivisani i da se nameću sama, nikakva destrukcija. Očekujem ih motivisane i pune samopouzdanja zbog niza koji imaju”, kazao je Vušurović i dodao:

“Zabilježio se istorijski rezultat dok sam bio tamo, pa sam i pružao najbolje partije protiv Budućnosti. Volim taj klub, poštujem momke tamo, svi su igrali sa mnom, priajtelji iz djetinjstva. Profesionalizam sam ipak pokazao u dresu Mornara prema ovom klubu, tako da, sjutra može samo isto da se osjeti”, zaključio je Vušurović.