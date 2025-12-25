Uhapšen B.Ć. (48) zbog sumnje da je počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Uprava policije se o hapšenju B.Ć. oglasila dan nakon što je tužilaštvo saopštilo da je poslije saslušanja osumnjičenog, donijelo rješenje o zadržavanju do 72 časa.

“Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, Odjeljenja bezbjednosti Cetinje su, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom na Cetinju, uhapsili osobu osumnjičenu za seksualno zlostavljanje na štetu dva maloljetna lica. Za ovo krivično djelo sumnjiči se B.Ć. On je u zakonom predviđenom roku uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju na dalju nadležnost”, navodi policija.

Portal Analitika piše da je riječ o svešteniku Srpske pravoslavne crkve.