Pored Strahinje Koprivice, optužnica je podignuta i protiv Igora Krstovića, Blaža Đurkovića, Nikole Vukotića i Marinka Koprivice.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Pred podgoričkim Višim sudom 22. decembra nastavljeno je suđenje u postupku koji se vodi protiv Strahinje Koprivice i grupe.

Pored Strahinje Koprivice, optužnica je podignuta i protiv Igora Krstovića, Blaža Đurkovića, Nikole Vukotića i Marinka Koprivice, piše Dan.

Optužnicu zastupa specijalni državni tužilac Ivana Petrušić Vukašević i Jovan Vukotić. Ročište je nastavljeno iznošenjem dokaza.

Na ovom ročištu predstavnici tužillaštva ukazali su na tehničke greške kod pojedinih dokaza a koji dokazi su dio optužnice koja je ranije potvrđena i po kojoj se sudi. Zbog toga su tužioci u jednom trenu zatražili od suda da se ročište odloži, kako bi se provjerili navodi o greškama koje se nalaze u pisanim dokazima koji su predloženi od strane SDT-a, navodi Dan.

SDT je na tom ročištu navelo da kada je u pitanju potvrda o privremeno oduzetim predmetima od 21.10.2024. godine, radi se o potvrdi koja se odnosi na oduzimanje mobilnog telefona koji je oduzet od korisnika Nikole Vukotića. SDT je saopštilo da je formiran drugi predmet u kojem će se ova potvrda korisititi kao dokaz. Zbog toga je u ovom postupku SDT odustalo od provođenja pomenutog dokaza.

SDT je priložilo sudu kopiju potvrde o privremeno oduzetim predmetima.

"Obzirom da se i dokaz na 12. strani optužnice mtakođe odnosi na ovo prethodno navedeno, te se stoga odustaje i od ovog dokaza", saopštili su na ročištu od 22. decembra predstavnici tužilaštva.

Kada je u pitanju dokaz koji je u optužnici naznačen kao odgovor na zamolnicu ovog tužilaštva od 29.10.2024. godine upućen Nadležnom prsvosudnom organu Republike Francuske od 09.01.2025. goidne, koji je dostavljen preko tužioca za vezu sa eurojustom, SDT je navelo da se radi o odgovoru koji je dostavljen putem emaila posredstvom tužioca i da je isti preveden od strane sudskog tumača za francuski jezik Milice Perišić. SDT je kopiju tog prevod dostavio sudu, zajedno sa naredbom i cjelokupnom korepsodencijom, prenosi Dan.

"Kada je u pitanju dokaz koji je u optuženici naznačen „odgovor Francuske republike -Ministarstvo unutrašnjih poslova po zamolnici ovog tužilaštva Kmps.br. 185/24 preveden od strane tumača za francuski jezik Milice Perišić, radi se o odgovoru koji je 20.05.2025. godine u postupku međunarodne pravne pomoći dostavljen od strane Direktorata za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć br. 0802-053/24-1523-K, i koji je takođe dostavljen ovom sudu koji takođe nakon što je izvršen prevod od strane sudskog tumača za francuski jezik Milice Perišić po naredbi od 28.05.2025. godine dostavljen ovom sudu uz akt 08.06.2025. godine", saopšteno je od strane SDT sudu.

Advokat Stefan Jovanović je nakon toga kazao da smatra da iz ovoga što je saopšteno od strane SDT-a proizilazi da dokazi koji se na ovom ročištu dostavljaju dobijaju putem maila.

"Odbrana smatra da ta vrsta dokaza je morala biti pribavljena preko Ministarstva pravde skladu sa zakonom i sa praksom koja je ustanovljena ovom sudu. Ove dokaze odbrana nije ni primila da bi se na iste izjasnila. Dolazimo u situaciju da ovo vijeće radi posao koji je trebao biti učinjen u fazi potvrđivanja optužnice, a duboko smo zašli u fazu izvođenja dokaza. Stoga se iz navedenih razloga protivimo izvođenju ovih dokaza", rekao je tada pred sudom advokat Jovanović.

Zatim je SDT saopštilo da je Eurojust zvanični pravosudni kanal komunikacije putem kojeg tužioci komuniciraju.

"S tim u vezi identična zamolnica je samo radi hitnosti tužiteljki za vezu sa Eurojustom Jeleni Daletić dostavljena putem maila radi podizanja optužnice u zakonskom roku. Stoga smatramo da je i ovakav vid komunikacije dokaz i smatramo da su prigovori odbrane u tom pravcu neosnovani", pojasnilo je sudu SDT i zatim predalo sudu original prevoda dopisa Ministarstva pravde.

SDT je sudu ukazalo i da na 13. strani optužnice u prvom stavu kod tog dokaza greškom naveden broj predmeta pa umjesto 185/24 treba da stoji 176/24, prenosi Dan.

Sud je saopštio da će se na predloge tužilaštva naknadno izjasniti.

Sud je saopštio da se neće se izdvoditi dokaz čitanjem potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije specijalnog policijskog odjeljenja od 21.10.2024. godine na ime V.I.. Sud je saopštio da se neće kao dokaz izvoditi ni izvještaj o pretresu stručne službe za informacione tehnologije i digitalne dokaze SDT-a od 05.12.2024. godine. Razlog neizvođenja ovih dokaza je taj što je SDT odustalo od njih.

Ročište se nastavlja izvodjenjem pisanih dokaza, među kojima je, između ostalog, provedena fotodokumentacija Uprave policije, odjeljenje bezbjednosti Nikšić od 22.10.2024. godine. Sud je kao dokaz naveo i da se čita odgovor Uprave carina od 14. februara 2025. godine, sa tabelom u prilogu.

SDT je ukazalo da tabela koja prati ovaj dokaz je rađena za potrebe vještačenja radi uporednih cijena proizvoda sa cijenama takvih proizvoda iz ovog perioda obuhavaćenom optužnicom.

Advokat Matija Bulatović prigovorio je ovom dokazu. On je naveo da ovaj dokaz nije upravljen u cilju potvrđivanja optužnog akta, već isključivo kako je to tužilaštvo kazalo za potrebe usmjeravanja nadležnog vještaka u kojem pravcu da sačini svoj nalaz.

"Kod tako sugestivne forme ovog dokaza upitna je objektivnost i samog vještačenja izvršenog od strane vještaka ekonomsko finansijske struke", stav je advokata Bulatovića.

Branilac Stefan Jovanović je dodao da iz dokaza proizilazi da u inkriminisanom periodu ove marke cigareta nisu bile registrovane za promet u Crnoj Gori.

Sa njima je bio saglasan i advokat Ivan Šljukić.

Sud je zatim konstatovao da se čita sodgovor Tužilaštva Bosne i Hercegovine od 25. februara 2025. godine, po zamolnici ovog Tužilaštva od 12.02.2025. godine, navodi Dan.

SDT je navelo da je i kod tog dokaza došlo do greške u kucanju u optužnici i da je tačan datum 12.02.2025. godine.

Sud je zatim konstatovao da se čita odgovor Tužilaštva-Tužiteljstva Bosne i Hercegovine upućen Specijalnom državnom tužilaštvu Cme Gore kao odgovor na zamolnicu za pružanje međunarodne pravne pomoći od 12. februara 2025. godine i to sa zahtjevom za dostavljanje potrebnih obavještanja tužilaštvo od 05.02.2025. godine i izvodom graničnih provjera na licima; pojedinačna tabela od 03.08.2020. 00.00.00 časova do 03.08.2020. godine 23.59 za lice Nikić Nemanju.

Advokat Stefan Jovanović sudu je kazao da primjećuje da ova provjera ide vremenski unazad i lice na koje se odnosi nije optuženi ovom optužnicom.

Sud je zatim konstatovao da se čita dopis Ministarstva pravde Crne Gore - Direktorata za međunarodnu saradnju i međunarodnu pravnu pomoć od 10. marta 2025. godine, kojim se dostavlja odgovor tužilaštva-tužiteljstva Bosne i Hercegovine od 12. februara 2025. godine na zamolnicu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore od 22. januara 2025, godine sa prilozima, i to: prosljeđivanje odgovora na zamolnicu za pružanje pomoći tužilaštva Bosne i Hercegovine od 12.12.2025. godine, odgovorom na zamolnicu za pružanje međunarodne pravne pomoći istog poslovnog broja i datuma, te zahtjevom za dostavljanje potrebnih obavještenja granične policije Ministarstva sigurnosnti BIH od 05.02.2025. godine, prenosi Dan.

Tužilac je zatim sudu saopštio da želi da iznese hronologiju zamolnica i naveo:

"radi preciznosti i da bi smo shvatili kojim redosledom se državno tužilaštvo obraćalo pravosudnim organima i kako bi smo lakše mogli da povežemo zamolnice sa određenim odgovorima izjasniću se u pogledu redosleda odnosno hronologije i poslovnih oznaka upućenih zamolnicom. Dakle dana 29.12.2024. godine SDT uputilo je zamolnicu za pružanje Međunarodne pravne pomoći nadležnom pravosudnom organu Republike Francuske, koja zamolnica nosi poslovnu oznaku KTi-S/24/24, KMP-S 176/24 od 29.10.2024. godine. Kada su u pitanju zamolnice koje su upućene nadležnim pravosudnim organima iz zemlja regiona naglasila bih da je dana 12.11.2024. godine SDT uputilo nadležnom pravosudnom organu Republike Hrvatske zamolnicu poslovne oznake 185/24, kao i dana 22.01.2025. godine zamolnicu KMP-S 185-1/24. Nadalje SDT je uputilo nadležnom pravosudnom organu Republike Hrvatske i zamolnicu br. 185-2/24 od 27.02.2025. godine. Dakle iz ovog proizilazi da se SDT sa tri zamolnice obratilo nadležnim pravosudnim organima Republike Hrvatske. U procesu pružanja Međunarodne pravne pomoči SDT se obratilo i nadležnom pravosudnom organu BiH zamolnicom od 22.01.2025. godine koja nosi poslovnu oznaku 14/25. U suštini radi se o greškama prilikom interpretacija zamolnica u popisu dokaza, dakle u dokaznim predlozima u samoj optužnici, ali nema suštinskih nedostataka koji se odnose na postojanje osnovane sumnje."

Advokat Stefan Jovanović je naglasio da nije saglasan sa navodima tužilaštva.

"Nijesam saglasan sa kolegom, što na današnji dan u ovoj fazi mi nemamo odgovor na zamolnicu Republike Francuske na jezku koji je službeni u sudu i koji se u stavu odbrane, a cijeneći obrazloženje optužnog akta, direktno se odnosi na postojanje sumnje u odnosu na sve optužene. Koliko sam shvatio ovaj odgovor je dostavljen putem maila i protivimo se izvođenju istog i molimo sud da što prije odluči kako se ne bi dozvolila naknadna dostavljanja onim kanalima kojima se trebalo to učiniti u fazi prethodnog postupka", istakao je advokat Jovanović.

SDT je zatim predložilo da sud odloži ročište kako bi se provjerili navodi za neke tehničke greške u predloženim dokazima a što je nužno kako bi se nastavilo izvođenje dokaza.

Sud je zatim donio rešenje o odlaganju ročišta i to za 05.02.2026. godine u 11.30 časova.

Na ovom ročištu odbijen je predlog branioca da se Marinku Koprivici i Nikoli Vukotiću ukine pritvor.

Navodi istrage:

Podsjećamo, Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je optužnicu protiv Strahinje Koprivice, Igora Krstovića, Blaža Đurkovića, Nikole Vukotića i Marinka Koprivice.

Protiv Strahinje i Marinka Koprivice, Vukotića i Đurkovića SDT je predalo optužnice zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Protiv Strahinje Koprivice, Đurkovića, Vukotića i Krstovića zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Optužnice su protiv Strahinje Koprivice i Marinka Koprivice predate zbog dva krivična djela krijumčarenje, dok je Strahinja i zbog i dva krivična djela nedozvoljena trgovina.

Predmet optužnice je, kako se navodi, djelovanje kriminalne organizacije koju je organizovao okrivljeni Strahinja Koprivica početkom 2019. godine i koja je djelovala na teritoriji Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, do aprila 2021. godine, čiji pripadnicI su postali Vukotić, Đurković i Marinko Koprivica i druga nepoznata lica, u cilju vršenja krivičnih djela krijumčarenje, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena trgovina, a radi sticanja nezakonite dobiti i moći.