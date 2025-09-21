Budućnost, koja brani titulu, igraće od 20 sati u Kotoru protiv Bokelja, dok će sat ranije sastati Petrovac i Mornar na stadionu “Mitar Mićo Goliš”. Ostali mečevi zakazani su za 18 sati.

Utakmicama osmog kola danas će biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

Vodeća Sutjeska ugostiće Mladost, dok će Dečić, koji je zbog slabije gol-razlike drugoplasirani, igrati u Tivtu sa Arsenalom.

U Beranama će rivali biti Jezero i Jedinstvo Franca, prenosi CdM.

Sutjeska je lider sa 13 bodova, koliko ima i Dečić. Po bod manje osvojili su Jezero i Arsenal, dok je peti Petrovac sa deset bodova…