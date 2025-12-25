Glavni grad Podgorica, na čelu sa gradonačelnikom Sašom Mujovićem, uz podršku Vlade Crne Gore, spreman je da realizuje niz značajnih infrastrukturnih projekata u cilju trajnog unapređenja kvaliteta života mještana Botuna.

Izvor: MONDO

Inicijativa se nadovezuje na ranije date garancije Vlade Crne Gore u vezi sa izgradnjom Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, čime se potvrđuje ozbiljan i odgovoran pristup rješavanju ključnih pitanja za ovu lokalnu zajednicu, prenosi Dan.

U dopisu koji je gradonačelnik Mujović dostavio predstavnicima mještana Botuna navodi se da je Glavni grad, u saradnji sa nadležnim resorima i institucijama, kao i uz aktivno učešće lokalne zajednice, spreman da realizuje sljedeće projekte:

• asfaltiranje puta između Kombinata aluminijuma Podgorica i bazena crvenog mulja (od kružnog toka kod “Kipsa”);

▪ asfaltiranje seoskih puteva na teritoriji Botuna;

▪ izgradnja objekta za potrebe penzionera i Mjesne zajednice Botun;

• renoviranje četvorogodišnje osnovne škole;

• izgradnja savremenog školskog poligona;

• renoviranje seoskog stadiona;

• rekonstrukcija niskonaponske elektrodistributivne mreže;

• trajno uspostavljanje međugradske autobuske linije na relaciji Botun – Masline.

Gradonačelnik Mujović je poručio da Glavni grad ostaje posvećen ravnomjernom razvoju svih svojih naselja, uz poseban fokus na potrebe lokalnih zajednica koje su godinama bile zapostavljene. Realizacijom ovih projekata, Botun dobija konkretnu i dugoročnu podršku, a mještanima se obezbjeđuju bolji uslovi za život, rad i razvoj, navodi Dan.

“Glavni grad još jednom iskazuje posvećenost otvorenom dijalogu sa mještanima Botuna, uvjeren da se kroz saradnju i međusobno povjerenje mogu ostvariti trajna i održiva rješenja u interesu lokalne zajednice, prije svega zaštite zdravlja građana i životne sredine”, naveo je gradonačelnik Mujović u dopisu.