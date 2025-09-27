Danas se nastavlja Meridianbet Prva fudbalska liga,na programu su utakmice 9. kola.

Lider Sutjeska igra od 20 sati gostuje Jedinstvu u Bijelom Polju, u istom terminu Dečić u Tuzima dočekuje Bokelj-

Posljednji meč je od 20.30 kada se sastaju Budućnost i Petrovac.

Devetu rundu takmičenja otvoriće duel Mladosti i Arsenala od 18 sati na DG areni, dok je za 19 zakazan meč između Mornara i Jezera.

Sutjeska je na čelu tabele sa 16 bodova i ima dva više od drugoplasiranog Dečića. Arsenal je osvojilo 13, Jezero 12, a po bod manje Petrovac, Budućnost i Jedinstvo…