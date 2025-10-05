U MeridianBet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi danas su odigrane utakmice 11. kola, nakon kojeg će prvoligaši na pauzu zbog reprezentativnih obaveza.

Fudbaleri Petrovca su u gostima savladali Jezero (3:1) i upisali četvrti trijumf ove sezone. Bitnu pobjedu je ostvarila ekipa Mladosti, koja je na domaćem terenu savladala Bokelj 3:0.



Fudbaleri Dečića savladali su Jedinstvo u Tuzima (1:0), a do gola su stigli u sudijskoj nadoknadi. Duel Arsenala i Mornara je odložen.



Budućnost je u Nikšiću zasluženo savladala Sutjesku sa 2:0 i tako pokazala zašto je aktuelni šampion. Ovom pobjedom "plavi" su poslali jasnu poruku konkurentima u borbi za titulu.

