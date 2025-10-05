U MeridianBet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi danas su odigrane utakmice 11. kola, nakon kojeg će prvoligaši na pauzu zbog reprezentativnih obaveza.
Fudbaleri Petrovca su u gostima savladali Jezero (3:1) i upisali četvrti trijumf ove sezone. Bitnu pobjedu je ostvarila ekipa Mladosti, koja je na domaćem terenu savladala Bokelj 3:0.
Fudbaleri Dečića savladali su Jedinstvo u Tuzima (1:0), a do gola su stigli u sudijskoj nadoknadi. Duel Arsenala i Mornara je odložen.
Budućnost je u Nikšiću zasluženo savladala Sutjesku sa 2:0 i tako pokazala zašto je aktuelni šampion. Ovom pobjedom "plavi" su poslali jasnu poruku konkurentima u borbi za titulu.
REZULTATI:
Jezero - Petrovac 1:3
Đorđe Maksimović 70 - Savo Arambašić 19, Adnan Bašić 38, Zaim Divanović 89.
Mladost - Bokelj 3:0
Balša Mrvaljević 8, Rodrigo Emilio Faust 13, Anđelko Jovanović pen 85.
Dečić - Jedinstvo 1:0
Halil Kajošaj 90+3
Sutjeska - Budućnost 2:0
Arsenal - Mornar odloženo
