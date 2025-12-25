Povodom ubistva u pokušaju, koje je izvršeno 11. decembra u podgoričkom naselju Pejton, kada je upotrebom vatrenog oružja Đuro Vujović zadobio povrede, policija objavila fotografije osumnjičenog

Izvor: Uprava policije Crne Gore

U cilju njegovog prepoznavanja i nespornog utvrđivanja identiteta, Uprava policije, shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, javno objavljuje fotografije ovog lica koje se dovodi u vezu sa izvršenjem pomenutog krivičnog djela, u cilju lakšeg prepoznavanja i prijavljivanja ovog lica, saopštili su iz UP.

"Pozivamo građane i medije, kako domaće, tako i one iz regiona da, ukoliko prepoznaju lice sa fotografija, informaciju o njegovom identitetu podijele odnosno prijave najbližoj policijskoj stanici, pozivom na broj 122 ili anonimno na broj 19969", dodali su iz policije.