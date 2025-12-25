Obustava će važiti do pribavljanja neophodnih informacija od nadležnih organa Republike Srbije, nakon čega će se odlučiti o njenom daljem trajanju.

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Na predlog Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela zaključke kojima je, zbog oduzimanja dozvole za rad, privremeno obustavila priznavanje obrazovnih isprava stečenih na Univerzitetu Megatrend i fakultetima u njegovom sastavu: Fakultetu za kulturu i medije, Fakultetu za poslovne studije, Fakultetu za umjetnost i dizajn, Pravnom fakultetu i Geoekonomskom fakultetu, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Obustava će važiti do pribavljanja neophodnih informacija od nadležnih organa Republike Srbije, nakon čega će se odlučiti o njenom daljem trajanju.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija na ovaj način jasno pokazuje da ostaje dosljedno u primjeni propisa i preduzimanju mjera u cilju zaštite obrazovnog sistema i tržišta rada Crne Gore od upliva nelagalnih obrazovnih isprava.