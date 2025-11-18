Navijači Crne Gore su i protiv Hrvatske pokazali da su iznad balkanskih podjela, ali i da cijene prave fudbalske velikane, majstore kakav je Luka Modrić.

Izvor: Kamaryt Michal / ČTK / Profimedia

Aplaudirao mu je Liverpulov hram fudbala, njegovoj klasi i karijeri koja traje više od 20 godina naklonili su se navijači i na mnogim drugim stadionima širom svijeta, a onda ga je 41. godini pozdravila i Podgorica.

Legenda Hrvatske i Real Madrida, a trenutno vezista Milana, najprije je aplauze sa tribina stadiona pod Goricom dobio na početku meča kada je krenuo ka klupi za rezervne igrače. Bio je pomalo iznenađen, a kada je shvatio da su upućeni njemu pozdravio je navijače našeg nacionalnog tima.

"Nisam ni shvatio da je aplauz upućen meni. Naježio sam se - nevjerovatan osjećaj", rekao je Luka.

Drugi aplauz i skandiranje njegovog imena stiglo je u finišu utakmice kada je kročio na teren.

"Doživio sam to na dosta stadiona, uvijek je lijepo, ali kad te publika u susjednoj državi ovako dočeka, to je još malo posebnije", lijepim riječima je opisao Modrić.

Navijači Crne Gore bili su velika snaga "sokola", ali i još jednom su pokazali poštovanje prema rivalu, njegovoj himni...

"Publika nas je predivno primila. Zahvaljujem se od srca na tome. Neka i dalje tako podržavaju svoju ekipu", zaključio je Modrić.