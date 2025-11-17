"Iskreno, ima dosta toga da se nauči iz ovih kvalifikacija. Došlo je do smjene generacija, tu su sada mladi sa velikim kvalitetom. Na njima ovo ostaje, mi da pomognemo koliko možemo", istakao je Jovetić.

Stevan Jovetić je ponovo odigrao kapitenski - kapitenski je i pričao poslije poraza od Hrvatske.

"Vatreni" su u posljednjem meču kvalifikacija za Mundijal savladali našu selekciju 3:2, iako je gubila 2:0.

"Možemo da budemo prezadovoljni igrom i zalaganjem, bilo je mnogo pozitivnih stvari. Ali, nismo smjeli da dozvolimo preokret, imali smo 2:0 i sve u svojim rukama. Na ovom nivou ne smije da se poklanja ništa. Sve u u svemu zadovoljan sam i moram da pohvalim momke", rekao je Jovetić za TVCG.

Za reprezentaciju se uvijek igra na poseban način.

"Naboj uvijek postoji, još je veći u teškim situacijama. Ako ja mogu sa 36 godina da trčim i da se borim, mogu i drugi - treba da protiv svakog bude tako, ne samo protiv timova kao što je Hrvatska".

Crna Gora ima kvalitet.

"Iskreno, ima dosta toga da se nauči iz ovih kvalifikacija. Došlo je do smjene generacija, tu su sada mladi sa velikim kvalitetom. Na njima ovo ostaje, mi da pomognemo koliko možemo", istakao je Jovetić.

I napomenuo je da i dalje želi da bude tu:

"Tu sam - nikad nisam ni rekao da neću da igram. Vjerujem u ovu ekipu i dok god vjerujem biću tu", zaključio je Jovetić.