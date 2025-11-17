Sa juga, gdje su smješteni hrvatski navijači, sramni povici: "Ubij Srbina", "za dom spremni".
Atmosferi pod Goricom nakon pola sata igre dorasli su samo crnogorski navijači, koji pjesmom bodre svoje fudbalere.
Sa juga, gdje su smješteni hrvatski navijači, sramni povici: "Ubij Srbina", "za dom spremni".
Podgorički stadion je na takva skandiranja odgovorio gromoglasnim zviždukom, a fudbaleri na najbolji način - golom za 2:0.
Nikola Krstović je poslao "haubicu" sa ivice šesnaesterca, a huk sa sjevera i zapada zaglušio je šovinistička i fašistička skandiranja sa juga.Izvor: MONDO
Bruka hrvatskih navijača u Podgorici, i oficijelni spiker je nekoliko puta molio goste da fer i sportski navijaju.