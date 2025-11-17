Sa juga, gdje su smješteni hrvatski navijači, sramni povici: "Ubij Srbina", "za dom spremni".

Izvor: MONDO

Atmosferi pod Goricom nakon pola sata igre dorasli su samo crnogorski navijači, koji pjesmom bodre svoje fudbalere.

Podgorički stadion je na takva skandiranja odgovorio gromoglasnim zviždukom, a fudbaleri na najbolji način - golom za 2:0.

Nikola Krstović je poslao "haubicu" sa ivice šesnaesterca, a huk sa sjevera i zapada zaglušio je šovinistička i fašistička skandiranja sa juga.

Bruka hrvatskih navijača u Podgorici, i oficijelni spiker je nekoliko puta molio goste da fer i sportski navijaju.