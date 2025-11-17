Naš nacionalni tim je večeras sjajno izgledao sat vremena, a onda su Hrvati iskoristili pad u igri “sokola” i došli do nezaslužene pobjede.

Izvor: MONDO

U najmanju ruku zaslužili su remi protiv Hrvatske, ali crnogorski fudbaleri porazom su zaključili kvalifikacioni ciklus za Mundijal – u najboljoj predstavi u ovoj godini, vjerovatno i mnogo duže, “sokoli” su na stadionu Pod Goricom izgubili od svjetske velesile 3:2.

Za prikazano izabranicima Mirka Vučinića niko ništa ne može da zamjerili, izgarali su na terenu i dali maksimum, ali za veliki rezultat protiv selekcija ranga Hrvatske neophodno je biti fizički spreman svih 90 i kusur minuta.

Naš nacionalni tim je večeras sjajno izgledao sat vremena, a onda su Hrvati iskoristili pad u igri “sokola” i došli do nezaslužene pobjede.

Početak je bio kao iz snova. Osmajić je u 3. minutu načeo vicešampiona planete iz 2018. godine, da bi Krstović u 17. duplirao prednost Crne Gore.

Hrvati su smanjili do poluvremena kada je Perišić iskoristio diskutabilan penal...

U nastavku je Crna Gora imala dvije velike šanse - preko Jovetića i Krstovića, ali su mrežu pogađali protivnici.

Prvo je Jakić dvadesetak minuta prije kraja izjednačio na 2:2, a šok je uslijedio u 87. kada je Perović pogrijedio, a Vlašić rezantnim udarcem pod prečku donio trijumf Hrvatskoj.

Nije ni tada bio kraj, Crna Gora se nije predavala i dočekala je zicer za 3:3, ali je Vukotić loše šutirao sa pet metara poslije asistencije Perovića...