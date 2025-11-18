“Mislim da smo odigrali veoma dobru utakmicu, dobru za naše samopouzdanje i da se vidjelo da možemo da igramo sa silama”

Svojim golovima zadavao je velike muke svim reprezentacijama, malo je nedostajalo da na početku selektorske karijere upiše rezultat vrijedan divljenja – Mirko Vučinić je nakon poraza od Hrvatske (2:3) poručio da je zadovoljan onim što je vidio pod Goricom, da igra ohrabruje, ali da igrači u svakom momentu moraju imati maksimalan pristup.

“Sokoli” su golovima Osmajića i Krstovića krenuli iznad svih očekivanja, ali na kraju bolan scenario. Gosti su okrenuli i odnijeli cio plijen iz Podgorice.

“Mislim da smo odigrali veoma dobru utakmicu, dobru za naše samopouzdanje i da se vidjelo da možemo da igramo sa silama”, rekao je Vučinić za TVCG.

Bilo je dosta pozitivnih stvari, uprkos porazu…

“Pristup je bio fenomenalan. Jedini problem je što nam se dešavaju prekidi u igri, to sebi ne smijemo da dozvolimo. Čim ne dajemo 100 odsto, čim neko ne trči – ne valja rabota! Ipak, mnogo toga je bilo dobro, iako smo primili jeftine golove. Mora mnogo da se radi i rekao sam momcima da mali detalji prave razliku”, istakao je Vučinić.

Kako Crna Gora može da napreduje?

“Samo radom i pognute glave. Sve je bilo fenomenalno, ali izgubili smo i Hrvatska slavi. Moramo da budemo konkretni i da dajemo golove. Momci prate moje ideje, to je važno i vidjelo se da daju sve. Ponavljam, detalji su bitni i oni prave, na tome moramo da radimo”, zaključio je Vučinić.