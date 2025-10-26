Duel Dečića i Budućnosti, koji je bio zakazan za večeras u Tuzima, odgođen je, pa će biti odigran u srijedu.

Izvor: MONDO/Balša Janković

U MeridianBet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi danas će biti odigrane četiri utakmice 13. kola.

Runda je počela u 14 časova u Nikšiću i Bijelom Polju, gdje igraju Sutjeska i Jezero, odnosno Jedinstvo Franca i Bokelj SBBet.

U 15 časova počinje duel Arsenala i Petrovca u Tivtu, dok od 18 časova na "DG areni" igraju Mladost Lob.Bet i Mornar, pišu Vijesti.

REZULTATI - 13. KOLO

Sutjeska - Jezero 0:0

Jedinstvo-Franca - Bokelj SBBet 0:0

Arsenal - Petrovac (15)

Mladost Lob.Bet - Mornar (18)

Dečić - Budućnost - odgođeno