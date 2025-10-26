Duel Dečića i Budućnosti, koji je bio zakazan za večeras u Tuzima, odgođen je, pa će biti odigran u srijedu.
U MeridianBet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi danas će biti odigrane četiri utakmice 13. kola.
Runda je počela u 14 časova u Nikšiću i Bijelom Polju, gdje igraju Sutjeska i Jezero, odnosno Jedinstvo Franca i Bokelj SBBet.
U 15 časova počinje duel Arsenala i Petrovca u Tivtu, dok od 18 časova na "DG areni" igraju Mladost Lob.Bet i Mornar, pišu Vijesti.
REZULTATI - 13. KOLO
Sutjeska - Jezero 0:0
Jedinstvo-Franca - Bokelj SBBet 0:0
Arsenal - Petrovac (15)
Mladost Lob.Bet - Mornar (18)
Dečić - Budućnost - odgođeno