Zlatan Ibrahimović tokom svoje sportske karijere zaradio je pravo bogatstvo, ali nikada nije zaboravio svoje najbliže.

Izvor: Jonathan Moscrop/Sportimage Credit: Sportimage Ltd/Alamy Live News

Zlatan Ibrahimović majci Jurki kupio crkvu za 9,24 miliona eura, sestri apartman u Novalji, polubratu Aleksandru dao holding, ocu stan, a nekretnine u Njujorku i Mamiju je prebacio na rajske zone.

U svojoj drugoj autobiografskoj knjizi "Adrenalin", fudbaler Zlatan Ibrahimović napisao je kako je svojoj majci Jurki kupio stan na Pagu kako bi bila bliže sestrama koje žive na tom ostrvu.

Njegova majka Jurka Gravić je iz sela Prkos kraj Škabrnje u zadarskom zaleđu. O Jurkinom životu za medije je govorio je njen brat Gojko Gravić koji živi u Prkosu.

On je rekao kako je Jurka otišla sa 17 godina da radi u Njemačku, gdje je upoznala Anića iz Kruševa kraj Zadra. Njemu je rodila dvije ćerke, Moniku i Violetu. Kad se brak raspao, udala se za kafanskog pjevača Šefika Ibrahimovića, iz Bijeljine, zvanog Kinko. Njemu je rodila dvoje djece, Zlatana koji je postao fudbalska legenda i ćerku Sanelu.

Kada se Jurkin i Šefikov brak raspao, živjeli su teško, a o tim teškim danima govorio je i sam Zlatan, koji je u detinjstvu bio više gladan nego sit.

Težak period

On je živeo prvo kod majke koja je naporno i puno radila kao spremačica, potom kod oca koji se liječio od alkoholizma. Nije skrivao teško i problematično djetinjstvo, u kojem je lako mogao da dotakne na dno, ali zahvaljujući karakteru uspio je da dođe do samog svjetskog vrha.

Da je velika duša dokazao je kada je s toplinom govorio o svojoj majci za koju je rekao kako joj nije bilo lako da radi i podiže petoro djece.

Zlatan je dio miliona uspio da prebaci na firme koje je povjerio majci i plubratu Aleksandru. Naime, Zlatanova je majka rodila je peto dijete u vanbračnoj vezi i taj se Zlatanov polubrat zove Aleksandar Đorđević. Fudbaler je imao i polubrata Sapka, kojeg je dobio njegov otac Kinko, ali je nažalost preminuo 2014. godine u 41. godini, što je Zlatana strašno pogodilo.

Majci kupio crkvu

Zlatan nije majci kupio stan na Pagu već u Novalji, novi luksuzni apartman uknjižen na njegovu sestru Sanelu. Takođe, majci je kupio crkvu u Švedskoj za 9,24 milona eura. Bivša spremačica, koja je naporno radila po 14 sati dnevno da podigne svojih petoro djece, danas može da bude ponosna i zadovoljna.

Imperijal piše da je fudbalerova priča ujedno vodič kako milijarderi Zlatanovog ranga upravljaju svojim luksuznim nekretninskim carstvom preko firmu registrovanih na članovima porodice, kao i preko advokatskih specijalizovanih na transfere vlasništva u "porezne oaze".

Švedska je uređena i transparentna skandinavska država tako da kod njih nema nikakve mistifikacije u pogledu toga gdje neko živi, koliko vrijedi nekretnina u kojoj živi a preko njihovih registara moguće je dobiti niz podataka za koje bi iz hrvatske Agencije za zaštitu osobnih podataka smatrali da predstavljaju kršenje nečije privatnosti. Zahvaljujući tom sistemu registara zna se gdje sada žive članovi najuže porodice Zlatana Ibrahimovića.

Častio i oca

Ocu Šefiku sin je kupio novi krov nad glavom i to u ekskluzivnom dijelu Malmea. Naime, 71-godišnji Šefik koji je jedva spajao kraj s krajem dok je podizao Zlatana, nastupajući u balkanskim krčmama u tom gradu i liječeći depresiju za rodnim krajem, sebi ne bi pod stare dane mogao da priušti skupi stan.

S druge strane, Zlatanova majka Jurka živi u ulici Henrik Menanders u Malmeu. Iako se radi o reprezentativnoj adresi Jurka je tu okružena komšijama i to svima redom iz zemalja bivše Jugoslavije.

Sanela Ibrahimović, Zlatanova jedina sestra koju je Jurka dobila u braku sa Šefikom Ibrahimovićem, živi u ulici Slottsgatan koja se nalazi u neposrednoj blizini Muzeja moderne umjetnosti u tom gradu. Na njoj je i apartman u Novalji. Sanela je u telefonskom imeniku Švedske upisana i sa adresom stana koji je na majku Jurku. U neposrednoj Sanelinoj blizini živi i Zlatanova polusestra Monika Anić. Ona ima 52 godine. Ona je administratorka u socijalnoj službi. Najmlađi Zlatanov polubrat Aleksandar Đorđević živi sa suprugom Lindom Sofie Đorđević u ulici Mabärsgatan. Na toj je adresi i jedna od firmi preko kojih Zlatan upravlja svojim nekretninama, a koje formalno na majku Jurku i brata Aleksandra.

Druge dvije firme u kojima je aktivan Zlatanov polubrat su one u kojima upravljačku ulogu ima i majka Jurka, prenosi Kurir.