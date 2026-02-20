Oleksandr Pivnenko kaže da je Ukrajina spremna da se bori još godinama i neće pristati na ustupke teritorija, odbacujući Trampove pozive na brzo primirje.

Izvor: Profimedia

Oleksandr Pivnenko, zapovednik Nacionalne garde Ukrajine, izjavio je da je njegova zemlja sposobna da vodi rat još nekoliko godina i odbacio tvrdnju američkog predsjednika Donalda Trampa da bi zemlja izgubila bez brzog primirja. Naglasio je da je zadatak Ukrajine očuvanje svog teritorija i stanovništva, piše Ukrainska Pravda.

"Spremni smo da se borimo još godinama"

Pivnenko je u intervjuu za BBC News Ukrainian rekao da se ne slaže sa Trampovom ocjenom da će Ukrajina izgubiti rat ako se uskoro ne postigne prekid vatre. "Spremni smo da se borimo još nekoliko godina, u to sam sto posto siguran. Ali ratovi se na kraju moraju završiti. Generalno, teško je shvatiti da se na ovom svijetu ljudi ubijaju zbog teritorija i resursa. To mora prestati", rekao je Pivnenko.

"Vojna pobjeda je povratak teritorija"

Objasnio je da sa vojnog stanovišta pobeda za Ukrajinu znači oslobađanje okupiranih oblasti. Priznao je da to možda nije neposredni prioritet, ali da Ukrajina strateški ostaje posvećena tom cilju.

"Vojna pobjeda za Ukrajinu je, naravno, povratak naših teritorija", naglasio je. "Razumem da to možda nije cilj za danas, ali ostaje ključan za budućnost. Može potrajati i nekoliko decenija, to nije važno."

Na pitanje može li Ukrajina pristati na teritorijalne ustupke, odgovorio je da Kijev trenutno ne razmatra takvu mogućnost.

"Primirje duž linije razdvajanja je nešto što možemo razumjeti. Ali niko se neće odreći teritorija", rekao je. "Društvo ne bi prihvatilo ustupke."

Pivnenko je napomenuo da će ukrajinska vojska izvršiti svaku zapovijest predsjednika Volodimira Zelenskog, ali smatra da društvo vjerovatno ne bi prihvatilo odluku o prepuštanju teritorija nakon svih pretrpljenih gubitaka.

"Mi smo pravna država. Ali kako bi naši ljudi to razumjeli i zašto smo se uopšte branili? Mogli smo da pregovaramo i jednostavno predamo, na primer, Luhansk i Donbas, i time, da tako kažem, završimo rat", objasnio je.

Dodao je da su ljudi iscrpljeni ratom i nadaju se njegovom kraju, ali da je ključno pitanje po kojoj cijeni.

"Svi žele kraj rata. Ali glavno je pitanje po kojoj ceni. Da li je to primirje, sa čime bi se, vjerujem, svi složili – koje bi omogućilo da se ponovo procijene dalji koraci i dogovori, ili je to gubitak teritorija. Reći ću samo da nećemo prepustiti ni milimetar teritorije, u to sam siguran", zaključio je.

"Trampovi pozivi na brzi dogovor"

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp 13. februara izjavio je da njegov ukrajinski kolega Volodimir Zelenski "mora da deluje" i postigne dogovor o završetku rata. Njegove izjave usledile su usred medijskih napisa da američki i ukrajinski pregovarači razmatraju mogućnost potpisivanja mirovnog sporazuma u martu i održavanja izbora u Ukrajini u maju.

Zelenski je tada rekao novinarima da su SAD predložile da se rat okonča do ljeta, jer bi se Vašington tada fokusirao na izbore za američki Kongres. Tramp je 17. februara, pred trilateralne razgovore u Ženevi, poručio da je za Ukrajinu "bolje da brzo sjedne za sto". Istog dana, Zelenski je u intervjuu za Axios rekao da "nije pošteno" što Tramp nastavlja javno da poziva Ukrajinu, a ne Rusiju, na ustupke radi mira. Bijela kuća je nakon razgovora u Ženevi 17. i 18. februara izvijestila o "značajnom napretku" obje strane.