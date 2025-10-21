Zlatan Ibrahimović otkrio je tajnu svog uspjeha i kako je postao legendarni fudbaler.

Izvor: Jonathan Moscrop/Sportimage Credit: Sportimage Ltd/Alamy Live News

Zlatan Ibrahimović svakako je jedna od fudbalskih legendi, pa i sada kad nije na terenu njegova pojava izaziva strah i poštovanje. Ipak, prepotentnost kakvu je imao tokom karijere nije mu uvijek bila saradnik, a u autobiografiji objasnio je i zašto. Morao je da proda sve skupocjenosti koje je kao mladić mahnito pazario, ali priznaje - isplatilo se.

Ibrahimović je već dvije godine u penziji, ali njegova pojava odaje utisak da je i dalje u formi. Možda zato što su radne navike stečene tokom igračkih dana imale veliki uticaj. A kako je zapravo postao legendarni igrač svima je otkrio - razgovor sa Minom Rajolom sve je promijenio, evo i kako...

"Stavio sam zlatni sat i obukao predivnu Guči jaknu, parkirao porše ispred ulaza u lokal. Čekao sam menadžera, ali je umjesto osobe u odijelu stigao neko sasvim drugi. Farmerke, Najki duks, ogroman stomak, činilo mi se da je jedan od Sopranovih. Ko je, bre, ovaj lik? Trebalo bi da bude zastupnik svih podgojenih. Sjeli smo u restoran, naručio je hrane za petoricu. Zvao se Mino Rajola", započeo je Ibrahimović u knjizi "Ja sam Zlatan Ibrahimović".

Menadžer ga nije štedio, naprotiv: "Zlatane, Kristijan Vijeri 24 gola, 27 mečeva. Filipo Inzagi 20 golova, 25 mečeva, David Trezege 20 golova, 24 meča, Zlatan Ibrahimović pet golova, 25 mečeva. Kako da te prodam sa ovakvom statistikom? Misliš da si kul? Misliš da možeš da impresioniraš sa tim zlatnim satom i poršeom? Sve je to sra*e. Hoćeš li da zaradiš još novca ili da postaneš najbolji na svijetu?"

"Ako budeš najbolji sa tim će doći i dobro, a ako pojuriš za novcem, ništa nećeš dobiti, da li razumiješ? Moraš da prodaš sva svoja kola, satove i počneš da treniraš tri puta jače i napornije nego do sada jer trenutno si statistički očajan", odbrusio je menadžer.

Pa, može se reći da je Zlatan koji inače sluša samo sebe, riješio da čuje i druge komemntare - ispostavilo se, postupio je ispravno.

"Počeo sam da idem na treninge klupskim autom, tad sam vozio fijat stilo.Priznajem, bio je dosadno i ponužavajuće. Davao sam sve od sebe na treninzima i utakmicama. Mino Rajola je bio kao pijavica, zalijepio se za mene i nije mi dao da dišem. Rezultat? Imam sve o čemu sam sanjao i jedan sam od najboljih igrača na svijetu", zaključio je Šveđanin.