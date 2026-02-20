Naime, kako je objavljeno na sajtu suda, krivično vijeće Višeg suda u Podgorici uvažilo je žalbe odbrane i odbilo predlog Specijalnog državnog tužilaštva za određivanje pritvora, uz obrazloženje da se svrha može postići blažim mjerama nadzora.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici ukinuo je pritvor bivšoj ministarki prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić.

Naime, kako je objavljeno na sajtu suda, krivično vijeće Višeg suda u Podgorici uvažilo je žalbe odbrane i odbilo predlog Specijalnog državnog tužilaštva za određivanje pritvora, uz obrazloženje da se svrha može postići blažim mjerama nadzora.

“Krivično vijeće Višeg suda u Podgorici uvažilo je žalbe branilaca osumnjičene Vesne Bratić, advokata Mitra Šušića, Aleksandra Rmuša i Aleksandra Delevića, te preinačilo rješenje sudije za istragu ovog suda od 17. februara. Tom odlukom odbijen je predlog Specijalnog državnog tužilaštva od 17. februara za određivanje pritvora, pa je osumnjičenoj Vesni Bratić pritvor ukinut”, navodi ovaj sud.

Istovremeno, Vesni Bratić su izrečene mjere nadzora – zabrana napuštanja stana i prostorija koje su u funkcionalnoj vezi sa stanom, u kojem mora boraviti dok mjera traje, uz elektronski nadzor.

Takođe, izrečena joj je i mjera zabrane pristupa i sastajanja sa svjedocima na udaljenosti manjoj od 50 metara, a nadzor nad sprovođenjem ovih mjera izvršavaće Uprava policije – Centar bezbjednosti Podgorica.

Osumnjičena je upozorena da joj može biti određen pritvor ukoliko prekrši izrečene mjere.

“One će trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka”, ističe se.

Krivično vijeće je, ocjenjujući dokaze iz spisa, zaključilo da za sada postoji osnovana sumnja da je Vesna Bratić izvršila produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja.

“Sa druge strane, ovo vijeće nalazi da je neosnovan predlog Specijalnog državnog tužilaštva da se osumnjičenoj Vesni Bratić, odredi pritvor po pritvorskom osnovu iz čl. 448 st. 1 tač. 1 ZKP-a, dok osnov za pritvor zbog mogućeg uticaja na svjedoke postoji, ali se ista svrha može u potpunosti ostvariti primjenom mjere nadzora – zabrana napuštanja stana i prostorija koje su u funkcionalnoj vezi sa stanom, a koja se ima kontrolisati slektronskim nadzorom u kombinaciji sa mjerom nadzora zabrana pristupa i sastajanja sa svjedocima na udaljenosti manjoj od 50 metara”, objašnjava ovaj sud.